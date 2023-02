MinDefensa rechazó decisión de cerrar Fiscalía en Tarazá, luego del secuestro de cuatro fiscales

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, rechazó este jueves la decisión que tomó el fiscal general, Francisco Barbosa, de cerrar la Fiscalía en Tarazá, Antioquia, tras el secuestro de cuatro funcionarios de esa entidad.



“Me parece una decisión apresurada del fiscal general cerrar la Fiscalía de Tarazá cuando no ha pedido a las fuerzas armadas la seguridad para que se mantuviera esa entidad en ese municipio”, dijo el ministro de defensa.



En este sentido, Velásquez también rechazó las declaraciones que hizo el fiscal, en las que aseguraba que los funcionarios secuestrados pasaron por puestos de control de la Fuerza Pública pero esta no hizo nada.



Lea aquí: Reforma a la Justicia: los otros delitos, además del incesto, que saldrían del Código Penal



“Por lo que tenemos entendido los fiscales fueron montados a unos vehículos que transitaron sin que hubiera ninguna observación o posibilidad de observación desde el exterior de que se estaba produciendo un secuestro. Que los fiscales digan que pasaron por tres puestos de Ejército y que los soldados saludaban con el pulgar en alto, es porque no sabían qué se estaba presentado ese hecho”, explicó el ministro.



Los tres fiscales de la Dirección Seccional de Antioquia y otra funcionaria de un juzgado de Tarazá fueron secuestrados este fin de semana y horas después liberados, en en Valdivia (Antioquia), cuando se movilizaban en un vehículo particular en la vía que conduce de Cáceres a Medellín.