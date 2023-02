Reforma a la Justicia: los otros delitos, además del incesto, que saldrían del Código Penal

Una nueva polémica le surgió al Gobierno del presidente Gustavo Petro, tras la radicación del proyecto de ley que busca reformar el código penal y penitenciario del país, por la eliminación de algunos delitos que podrían dejar mal paradas a las víctimas.



El proyecto denominado Modernización y Humanización del Sistema Penitenciario y Carcelario fue radicado el pasado lunes en el Congreso por parte del ministro de Justicia, Néstor Osuna.



Aunque este plantea beneficios para superar la crisis carcelaria, como la posibilidad de salir de la cárcel a trabajar en el día y regresar en la noche, rebaja de la pena si se estudia o se aprende un oficio en la cárcel; también existen otros que pretenden la eliminación de varios delitos, lo que deja muchos interrogantes que se explicarán a continuación.

Inasistencia alimentaria

El Ministerio de Justicia expresó que este delito ha llevado a un mayor esfuerzo en los fiscales del país, pero al final termina resolviéndose por medio de conciliación.



“Mandar a la cárcel a una persona porque incumplió las obligaciones de alimento con sus hijos no resuelve el problema, pues desde prisión menos va a poder cumplir con esas responsabilidades. Esto hace que se cree un problema nuevo para el menor, pues además de tener un padre irresponsable también tendrá un padre detenido y eso crea estigma social y abandono escolar por la pena que genera tener un familiar en la cárcel”, explicó el ministro de justicia, Néstor Osuna.



El Funcionario dijo que hay un repertorio de medidas que se podrán reforzar como el embargo de salarios, de cuentas de ahorro, la prohibición de salida del país y restricción a las visitas.



Según cifras del Ministerio de Justicia, actualmente hay 500 personas detenidas en Colombia por inasistencia alimentaria. Todos son hombres.



Según cifras de la Fiscalía, este delito sumó cerca de 100.000 denuncias en los últimos tres años. En 2020 se presentaron 30.203, en 2021 fueron 41.846 y para 2022 la cifra se ubicó en 24.750, lo que representa 2000 denuncias en promedio por mes.



Para Cristina Plazas, exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, eliminar este delito es una medida patriarcal, ya que las madres quedan desprotegidas y beneficia a padres irresponsables.



“Al menos con la amenaza de una medida privativa de la libertad muchos hombres cuadraban una cuota alimentaria, así fuera mínima; ahora los menores quedarían en manos del código civil, que no regula esta situación y, por supuesto, no contempla nada ante el incumplimiento, ni siquiera una multa, por lo que las madres quedan solas”, expresó.

Esto mismo aseguró el abogado penalista Francisco Bernate, quien además explicó que hoy en día este delito es considerado como una forma de violencia intrafamiliar o violencia económica, y que eliminar el delito agravaría más el proceso de los mecanismos que hoy son insuficientes.

Injuria - calumnia

“Nuestra propuesta es eliminar este delito porque nos hemos dejado guiar de una recomendación que considera que la penalización de la injuria y la calumnia puede conducir a una restricción indebida de la libertad de expresión”, dijo el Minjusticia en medios nacionales, y agregó que el número de condenados es mínimo en el país, pero la cantidad de procesos sí es significativa y congestiona el sistema judicial.



Según el Ministro, por lo general estos procesos terminan, “en buena parte, por desestimiento y otros por conciliación”.



Para el abogado penalista Saúl León, eliminar este delito también es un error porque “desaparecería la sanción penal a la vulneración de derechos tan determinantes como la dignidad, la honra y el buen nombre de cada persona”.



A esto se suma el abogado Francisco Bernate, quien expresó que con la acción civil de reparación económica “miles de procesos de la Fiscalía pasarían a los juzgados que tienen que resolverlo en diez días y se congestionaría más. Sin contar el aumento de comentarios en redes sin ninguna consecuencia”.

Incesto

El incesto es tener relaciones sexuales entre individuos muy próximos por consanguinidad, parentesco biológico o consanguíneo.



Este delito se eliminará porque no cumple alguna finalidad, genera más problemas en la justicia y, por tanto, no tiene un sentido delictivo mantenerlo, según explicó el Ministro de Justicia durante la presentación del articulado ante el Congreso de la República.



“Hay que aclarar que si se trata de niños no es incesto, es violación. O si entre los adultos no hubo consentimiento, pues es abuso y son delitos muy graves. El único incesto del que se habla en el proyecto es el de personas adultas que son parientes y con entera libertad deciden tener sexo, situación por la que nos parece que no tiene sentido que el Estado reaccione y le aplique penas a los ciudadanos”, aclaró el Ministro.



El abogado Francisco Bernate explicó que este delito no se usa como antes, ya que “desde el año 2000 se puso el parentesco como una agravación y por eso el delito quedó en desuso. Está bien eliminarlo”.

Irrespeto a cadáveres

Sobre las razones de su eliminación, el Ministerio de Justicia expresó que estos casos no se presentan frecuentemente en el sistema penal, además que, en caso de darse, será solucionado por medio de los organismos de policía.



El abogado Saúl León está en la línea de eliminar el delito, puesto que “los códigos penales sancionan los comportamientos más reprochables y abominables, y estos pueden ser castigados desde el punto de vista administrativo o pecuniario con sanción o multa”.



En la otra orilla esta Francisco Bernate, quien dice estar en contra de la eliminación ya que es un delito muy importante que va con un sentimiento religioso y de fe, que es merecedor de protección.



“El mensaje que estamos enviando es que el Derecho Penal no es para todo y es solo para las conductas que más gravemente afectan a la ciudadanía y violan derechos fundamentales de forma más grave”, aclaró el Ministro.