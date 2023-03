"¡Ay, señor bendito!": angustioso momento por enorme derrumbe en obra de Antioquia

Un deslizamiento de grandes dimensiones se registró en la tarde de este domingo en las obras de Pacífico 1, a la altura del sector Sinifaná, en el corregimiento Bolombolo, de Venecia.



Trabajadores de la obra lograron salir ilesos de la emergencia, pues hubo un estruendo previo al alud que los alertó de lo que iba a suceder.

👉En la tarde de este domingos se presentó un derrumbe en obras de Covipacífico en Bolombolo. Obreros grabaron el momento exacto en que la montaña empezó a ceder. No se reportó personas lesionadas.



No obstante, los trabajadores vivieron momentos de angustia que quedaron captados en un video. “Quiten, quítense, corran... Ay, señor bendito, ay Dios mío, ay padre celestial... como se vino (la montaña)”, fueron las reacciones del grupo de personas tras el enorme derrumbe.



Cayeron miles de metros cúbicos de tierra sobre el nuevo corredor vial, el cual aún no se encuentra en operación, por lo que no hubo afectación en la movilidad desde y hacia el Suroeste antioqueño.



Desde la concesión vial Covipacífico señalaron que, de momento, no se tienen previstos cierres en la vía, pero “de ser necesario habrá restricciones en el sector para garantizar la seguridad de los usuarios”.



Las obras de Pacífico 1 comprenden la intervención de 50,2 kilómetros que comienzan en la variante a Caldas y terminan en Bolombolo, en Venecia.



Está distribuido en cuatro unidades funcionales y las obras de este megaproyecto, que forma parte de las troncales del Pacífico 1, 2 y 3, tienen un avance total del 94%, según la concesión Covipacífico.



Las vías son las que presentan menor avance, con el 87%, mientras que los puentes están en el 94% y los túneles están completamente terminados.