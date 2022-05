Avión presidencial de Ecuador fue vendido a la Fuerza Aérea colombiana, afirmó presidente Lasso

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, confirmó este martes que su gobierno vendió el avión presidencial a la Fuerza Aérea de Colombia, según dijo, por $8 millones de dólares.



De acuerdo con lo anunciado, el negocio ya está confirmado y Ecuador solo está a la espera de que el gobierno colombiano realice el desembolso del dinero, el cual será invertido en otro avión que servirá para transportar tropas militares ecuatorianas.



Según la descripción, la aeronave es una Embraer Legacy EMB-135-BJ que cuenta con capacidad para catorce pasajeros, así como un total de tres cabinas con asientos de cuero, una cocina y una sala de equipaje.



"Hemos vendido el avión Legacy EMB 135-BJ al Estado colombiano por 8 millones de dólares. Este dinero será invertido en el avión C130 que servirá para transportar tropas militares ecuatorianas", escribió Lasso en Twitter.

El negocio también fue detallado por Simón Cueva, ministro de Economía y Finanzas de Ecuador, quien explicó que la aeronave será transferida y se espera que en los próximos días se realice el desembolso del dinero que "irá directamente a las arcas fiscales".



Además, la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público que está encargada del negocio aseguró que "una vez concluida la venta, se brindará con total transparencia detalles del proceso mediante un pronunciamiento oficial".



La aeronave fue comprada por el gobierno ecuatoriano en 2008, cuando Rafael Correa era el Presidente, a la empresa brasileña Embraer por 28 millones de dólares; sin embargo, en 2021 el actual Mandatario anunció el 31 de agosto de 2021 que este sería puesto en venta.

¿Qué dice la Fuerza Aérea?

Con relación a la supuesta compra del avión, la Fuerza Aérea colombiana aseguró que aunque la Institución sí está buscando la renovación de aeronaves que tienen más de 40 años de servicio, el negocio con el gobierno de Ecuador aún no se ha realizado.



Incluso, el comandante de la Fuerza Aérea colombiana, general Ramses Rueda, en diálogo con Blu Radio manifestó que el avión no ha sido comprado, pero que la FAC sí está en proceso de adquirir alguna aeronave que reemplace los antiguos aviones Fokker, los cuales fueron comprados para el servicio de la Presidencia de Colombia.



"El negocio no se ha cerrado, estamos en el proceso desde hace más

de un año. Nuestro objetivo es comprarle el avión, si logramos concretarlo, no para ponerlo al servicio de la Presidencia, sino para reemplazar uno de los Fokker, que algunos medios los llamaron ‘la cafetera’, en 2004 o 2005", detalló el general Rueda.



El Comandante recalcó que están esperando que se lleven a acabo los procesos correspondientes a la aprobación técnica para que se pueda proceder a la transacción; además, enfatizó en que la compra de este tipo de aeronaves es primordial para el país debido a la antigüedad de los aviones Fokker.



"El acuerdo sobre el precio está, pero la compra no se ha realizado. Hay una intención de compra, hay unos estudios técnicos, si estos nos dan visto bueno, realizaríamos el pago de la aeronave. No se ha comprado, pero estamos en el proceso de negociación", precisó el General.