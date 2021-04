Avanza plan para que privados apoyen vacunación contra el covid-19 en Colombia

Erika Mantilla

El Ministerio de Salud publicó el borrador de la resolución en la que se establecen los requisitos para la adquisición e importación de vacunas contra el Covid-19 por parte de personas de derecho privado. Estos son los aspectos claves del documento:



Las personas de derecho privado podrán negociar, adquirir e importar al territorio colombiano vacunas contra el Covid-19, bajo el cumplimiento de una serie de condiciones.



La primera es que las vacunas que se adquieran deben contar con la autorización del Invima. Asimismo, los privados deben garantizar la aplicación de las vacunas en prestadores de servicios de salud o en espacios diferentes a estos, que tengan el servicio de vacunación habilitado.



Se debe garantizar las condiciones para la conservación de las vacunas y contar con una póliza todo riesgo que cubra los biológicos durante el tiempo que estos tengan la custodia de las vacunas.



Además, deben garantizar que el procedimiento de aplicación cumpla con los lineamientos establecidos por Minsalud.

¿Se podrán comprar vacunas para venderlas?



Las vacunas no podrán ser comercializadas, deben ser aplicadas de manera gratuita a las poblaciones definidas con el Ministerio.

“El proceso de inmunización que se adelante con las vacunas adquiridas por las personas de derecho privado deberá efectuarse a cero costos para los beneficiarios de su aplicación”, indica el borrador.



El documento también plantea que los privados deben asumir todos los costos de la vacunación, incluidos los costos de importación y la aplicación de los mismos.

Responsabilidades de los privados

Los privados también deben garantizar el diligenciamiento del consentimiento informado, que debe firmar quien reciba la vacuna, además de establecer el procedimiento y asumir el costo del registro de las personas vacunadas en la plataforma del Paiweb 2.0.



Asimismo, deberán radicar en el Ministerio de Salud y Protección Social el Plan de Vacunación que seguirán con los antídotos adquiridos.



No se podrán disponer de la capacidad de los prestadores de servicios de salud que se está usando en el plan nacional de vacunación, sino que deben usar una red ampliada y ya existente para vacunar.



Además, los lugares donde se vaya a vacunar deben tener la habilitación y aprobación por parte de las secretarías de salud y serán los departamentos y distritos los que vigilarán que se cumplan las condiciones de almacenamiento, distribución y aplicación de las vacunas contra el Covid-19.

Empresarios del Valle ya impulsan plan piloto

Frente al nuevo borrador del Gobierno Nacional, María Isabel Ulloa, directora de ProPacífico, señaló que en últimas, se debe tener claro el objetivo común: y es que el proceso avance de la mejor manera y con la celeridad necesaria. Sumar esfuerzos hasta alcanzar lo más pronto posible la inmunidad del país.



“Quiero recordar que son dos las vías a través de las cuales el sector privado se puede vincular: una es la posible compra de vacunas como se anuncia en el borrador del Decreto dentro de la cual deben existir todas las garantías de seguridad y transparencia para los empresarios, el Gobierno y sobre todo para los ciudadanos”, aseveró.



Sin embargo la ejecutiva señaló que no se debe perder de vista la segunda alternativa que es muy importante y que ya está en marcha, y es el apoyo logístico desde el sector privado para acelerar el proceso de distribución de las vacunas que el Gobierno Nacional ya adquirió.



“En el caso del Valle del Cauca, desde ProPacífico, de la mano de la Secretaría de Salud del Valle y la Fundación Valle del Lili, ya iniciamos un piloto, precisamente construyendo mecanismos para agilizar la aplicación de las vacunas disponibles en los rangos de edad aprobados. Ha sido un proceso con muy buenos resultados, con evidencia comprobada, que pronto daremos a conocer y que se encuentra afinando detalles para luego, ampliarlo, hacerlo replicable y vincular muchas otras organizaciones privadas no sólo en la región, sino en todo Colombia. Es un proceso que ha tenido el acompañamiento del Ministerio de Salud y cuenta con su aval”, manifestó.



Por su parte Edwin Maldonado director del Comité Intergremial y Empresarial del Valle, aseguró que grandes empresas de la región están interesadas en la compra de vacunas.



“Hay que tener en cuenta que son para los trabajadores y sus familiares y no para abrirles venta y cobrar. Eso queda claro... muchos están estudiando el tema de la póliza, lo cual implica un costo que algunas empresas no podrían asumir, es un tema que hay que revisar”.

Sobre los posibles eventos adversos



El borrador indica que quienes presenten reacciones adversas deben ser atendidos de acuerdo a su aseguramiento en salud, es decir, por el Sistema General de Seguridad Social en Salud o por los regímenes especiales y de excepción.



Además, el caso debe ser reportado a los sistemas de vigilancia de eventos adversos. El borrador de la resolución estará publicado para comentarios y observaciones hasta las 5:00 p.m. del viernes 9 de abril de 2021.