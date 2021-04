angela marcela alvarez

AstraZeneca afirma que actualmente no venderá su vacuna contra el covid a privados

La vacunación por parte de privados sigue afrontando dificultades. Este viernes, la compañía farmacéutica AstraZeneca afirmó que actualmente no tiene suministro, venta o distribución de su vacuna contra el Covid-19.



Según indicó la farmacéutica en un corto comunicado, su enfoque actual es cumplir con sus compromisos globales con los gobiernos y las organizaciones de salud internacionales lo antes posible, para ayudar a poner fin a la pandemia.



“Por lo tanto, actualmente no hay suministro, venta o distribución de vacunas para el sector privado”, indicó AstraZeneca.



Al contrario, alertan que si alguien ofrece vacunas privadas, es probable que se trate de falsificaciones, “por lo que este ofrecimiento debe ser rechazado y reportado a las autoridades sanitarias locales”.



AstraZeneca se unió así a Pfizer y Sinovac, que también afirmaron que no entregarán vacunas a privados, pues están priorizando sus dosis disponibles para los acuerdos celebrados con los gobiernos y las organizaciones como Covax.



La negativa de las tres farmacéuticas dificulta que los privados puedan negociar, importar y aplicar vacunas contra el covid-19, a pesar de contar con el visto bueno del Gobierno Nacional, que los autorizó por medio de la resolución 507 de 2021 para apoyar el proceso de vacunación.



