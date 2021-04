Sinovac tampoco venderá vacunas contra el covid-19 a privados

angela marcela alvarez

El anuncio de Sinovac se suma al de Pfizer, que este miércoles anunció que no tiene prevista la venta a privados de su vacuna contra el virus

La compañía farmacéutica china Sinovac anunció este viernes que tampoco venderá sus vacunas contra el covid-19 a privados, esto luego de que el Gobierno Nacional diera el visto bueno para que estos puedan negociar, importar y aplicar vacunas contra el covid-19.



En un comunicado, la farmacéutica afirmó que desde el comienzo de la pandemia ha estado en constante comunicación y cooperación con el gobierno colombiano, “proporcionando soluciones eficientes para combatir conjuntamente al Covid-19”.



Sin embargo, afirmaron, “hoy en día y debido a las condiciones de salud en Colombia, solo tenemos cooperación directa con el gobierno, y no estamos abiertos, por ahora, a vender vacunas a privados”.



El comunicado agrega que “el gobierno chino ha expresado su compromiso con la cooperación internacional en la lucha contra el covid-19 y está haciendo de las vacunas un bien público verdaderamente accesible y asequible para la población de todos los países”.



El anuncio de Sinovac se suma al de Pfizer, que este miércoles anunció que no tiene prevista la venta a privados de su vacuna contra el virus, pues según Pfizer, “para asegurar la equidad en el acceso a su vacuna durante esta etapa de la emergencia global, las compañías están priorizando sus dosis disponibles para los acuerdos de suministro celebrados con los gobiernos nacionales y organizaciones supranacionales como el mecanismo COVAX”.



Estas determinaciones de las farmacéuticas de no vender vacunas a privados complican el panorama de compra de vacunas por parte de las empresas en el país, pues solo pueden comprar vacunas que cuenten con la autorización de uso de emergencia por parte del Invima, con la que por ahora cuentan otras compañías como AstraZeneca y Janssen.