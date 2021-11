Asobares reporta resultados negativos por exigencia del carnet de vacunación en espacios de ocio

Luego de que este fin de semana inició la exigencia del carnet de vacunación para el ingreso a espacios de ocio, Asobares reportó resultados negativos en el ingreso y ventas de los establecimientos nocturnos del país.



De acuerdo con lo manifestado por la Asociación de bares de Colombia, entre este viernes y domingo se registró una disminución en ventas del 35%, así como una reducción del 40% en la asistencia a los bares, gastrobares y discotecas a nivel nacional.



Además, aseguraron que esta medida provocó que se presentaran agresiones por parte de los clientes al personal de logística de los bares de varias ciudades, entre ellas Cali, Ibagué, Bogotá, Medellín y Tunja.



"El balance no es positivo; tuvimos una reducción significativa porque cerca del 40% de nuestros clientes no asistieron a los establecimientos y, además, tuvimos una reducción en nuestras ventas. El tener que exigir, a partir del 1 de diciembre, el esquema completo de vacunación pone en alarma a los empresarios del sector nocturno del país", indicó Adriana Plata, presidenta del gremio.

Según manifestó, aunque la Asociación apoya el proceso de vacunación contra el covid-19 como base para la reactivación económica, requieren que la exigencia del certificado de inmunización sea aplazada y por ende pidieron al gobierno nacional replantear la medida.



"Teniendo en cuenta que diciembre es el periodo donde más tenemos reservas, eventos y actividades especiales, le pedimos al gobierno nacional que esa fecha de inicio de validación de esquema completo no sea a partir del 1 de diciembre y se extienda la adaptación de la medida donde apenas estamos empezando a hacer el ejercicio", dijo.



Entre tanto, Asobares pidió a las autoridades nacionales no imponer la medida de Ley Seca durante el fin de semana del 3 y 6 de diciembre durante el cual se llevarán a cabo las consultas internas o interpartidistas para la elección de los candidatos presidenciales de algunas coaliciones.



"Estas consultas históricamente han tenido muy baja participación y no sería coherente hablar de reactivación económica si los establecimientos además de tener que pedir carnet también tengan que vivir una ley seca para el fin de semana más productivo del mes de diciembre", aseveró Plata.

Bares en el Valle

En el caso del Valle del Cauca, la Asociación regional reportó que durante este fin de semana los establecimientos de ocio tuvieron perdidas mayores al 50% en las ventas, en comparación con los fines de semana anteriores.



"Desde Asobares Valles estamos reportando una reducción en las ventas de un 45% a un 55% en los establecimientos nocturnos. Estamos volviendo a entrar en crisis en el departamento y en Cali", indicó Manuel Pineda, presidente de Asobares Valle.



Pineda se unió a la solitud de la Asociación nacional y pidió a las autoridades determinar una nueva aplicación de esta medida porque de continuar solo exigiéndola los lugares de ocio "vamos a quebrar de nuevo los negocios".



"No tenemos que ser el único sector que esté pidiendo el carnet de vacunación; pedimos que revisemos bien esta medida que no está afectando y que nos afectará aún más cuando tengamos que pedir el esquema completo de vacunación, vamos a volver a entrar en crisis y a dejar a las miles de familias que dependen de este sector sin trabajo", precisó Pineda.