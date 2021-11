Carné de vacunación: la mayoría de los caleños cumple, pero hay 'lunares'

Este fin de semana la medida de la exigencia del carné de vacunación contra el covid en establecimientos públicos como bares, discotecas, cines, restaurantes, casinos, entre otros sitios donde es obligatorio presentar el documento, dejó un balance positivo, de acuerdo con las autoridades.



En los recorridos realizados por funcionarios de las Secretarías de Seguridad y Justicia y Salud, se encontró que la mayoría de los establecimientos estaban cumpliendo con la medida.



Según el subsecretario de Inspección Vigilancia y Control, Jimmy Dranguet, “en las inspecciones que hemos hecho a los establecimientos para verificar si se está cumpliendo o no con esa exigencia, el balance es positivo. Hemos ido a los cines, a parques de diversiones como la rueda, algunos casinos, bingos y hemos encontrado que los empresarios se han acogido y están exigiendo el carné para ingresar”.



No obstante, indicó que no faltaron los ‘lunares’, pues “algunos establecimientos no conocían la nueva medida, se ha hecho un trabajo fuerte de pedagogía con ellos para que apropien la estrategia”, comentó Dranguet, al tiempo que aseguró que “no hubo ningún cierre ni sanción pecuniaria a los establecimientos, ya que la mayoría están cumpliendo y esperamos que se sigan apropiando de este nuevo requisito”.

Entretanto, algunos ciudadanos consideran necesario reforzar los operativos de control porque al parecer no todos los establecimientos están cumpliendo con la medida. Incluso, un caleño que pidió reserva de su nombre, y quien no está dispuesto a vacunarse contra el covid, comentó que en un reconocido bar de la ciudad lo dejaron ingresar sin presentar el carné de vacunación.



“Después de insistirles me dejaron entrar porque iba con un combo de amigos y yo era el único que no tenía el documento, y me dijeron que ellos respetaban la decisión de quienes no se quieren vacunar. Por fortuna esa noche no fue nadie a revisar”, sostuvo el joven.



En este sentido, desde la Secretaría de Salud se hizo un llamado a los comerciantes y responsables de establecimientos públicos para que hagan cumplir el decreto nacional.



“Con esta medida no hemos visto una gran aceptación de algunos empresarios, dicen que no les ha favorecido. Sin embargo, en materia de salud exigir el carné es positivo porque eso estimula la vacunación y protege a la población. Invitamos a los comerciantes que lo hagan cumplir, nosotros vamos a seguir haciendo los controles”, subrayó la titular Miyerlandi Torres.



En Cali, el 70,4% de la población ya cuenta con al menos una dosis de vacuna anticovid. Y el 50,4% está inmunizada con el esquema completo, según la Sec. de Salud.

Piden al Gobierno revisar la medida

Para el sector nocturno y el gastronómico, este fin de semana tuvo un balance agridulce y temen que las ventas sigan disminuyendo.



Manuel Pineda, presidente de Asobares Valle, señaló que con la exigencia del carné de vacunación “el balance en el sector es bastante negativo, tenemos una disminución en las ventas entre el 45 % y 55 %, eso llevó a que el personal que se contrata también disminuyera”.



Por eso, piden al Gobierno que revise la medida. “Hacemos un llamado a las autoridades para que revisen bien esta medida; para vacunar más personas no se tiene que sacrificar el comercio y el empleo de miles de familias”, apuntó Pineda, quien cree que a partir del 1 de diciembre cuando se empiece a exigir el carné con esquema completo, “van a ser más difícil las ventas”.



Una petición similar está haciendo el sector gastronómico. “Con esto —medida— creemos que nos están dejando a los establecimientos la responsabilidad de ser jueces y autoridades en el control y la exigencia del carné de vacunación. Pero somos un lugar de encuentro, en el cual siempre hemos contado con todos los controles, y desde que se empezó a pedir el carné solo hemos sido víctimas de amenazas”, anotó Brany Prado, director de Acodrés Valle.