Así será la reunión de Gustavo Petro con Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño

En horas de la mañana en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro se reunirá con el expresidente Juan Manuel Santos y el líder del Partido Comunes y firmante del acuerdo de paz Rodrigo Londoño, de forma individual con cada uno.



Se tiene previsto que la reunión con el expresidente Santos sea a las 8:30 a.m. y a continuación Petro se reunirá con Londoño. En ambas reuniones el tema principal será la evaluación e implementación que ha tenido el acuerdo de paz firmado en el año 2016.



La reunión de Santos y Petro se da después de que el mandatario colombiano haya sugerido modificar el acuerdo final: “Incluso hay una instancia creada en ese mismo acuerdo que posibilita su transformación, que a mí me gustaría que se convocara para mirar los temas que no se introdujeron, más en una perspectiva de diálogo de la sociedad colombiana, no de un acuerdo con un grupo, ¿Qué no se introdujo?”.



Declaraciones a las que el expresidente Santos contestó: “Mucho me temo que los asesores del presidente lo pusieron a decir algo que no es totalmente cierto, eso que dijo el presidente que no tenía el acuerdo, está en el acuerdo, está en la página 26 de las 320 páginas que tiene el acuerdo”, afirmó en entrevista con Roberto Pombo.



Por su parte, la reunión con Londoño se da después de la denuncia que hizo su colectividad y firmantes del acuerdo quienes aseguraron que más de 200 familias de excombatientes de las Farc, entre los que se encuentran 86 mujeres y alrededor de 80 niños y niñas en el Meta, tuvieron que huir de allí por amenazas de disidentes de las Farc.