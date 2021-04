Paro Nacional: así ha transcurrido la jornada en Colombia

Natalia Moreno Quintero

Las concentraciones y movilizaciones en el marco del Paro Nacional convocado para este 28 de abril se han desarrollado, además de en Cali, en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cartagena. Así mismo, en otros municipios del Valle y de Cauca se han registrado manifestaciones.



Desde la madrugada de este miércoles ciudadanos adelantaron un plantón en Yumbo, mientras que grupos de personas bloquearon vías como la que conduce a Dapa, el corredor entre Cali y Mediacanoa en el kilómetro 12, la vía Panorama a la altura de Vijes y la recta Cali-Palmira en el peaje.



En el municipio de La Victoria se presentó el cierre intermitente de la vía que comunica con La Unión por parte de manifestantes que protestaron contra la reforma tributaria. También hubo bloqueo en el corredor que de Versalles conduce a La Unión. Y en el Cauca, transportadores bloquearon la carretera entre Piendamó y Silvia.



En Pradera, Caicedonia, Guacarí, Argelia, Buga y Palmira se registraron manifestaciones, siendo en este último municipio donde reportaron el derribo de un par de cámaras de fotomultas en el sector de Versalles.

Bogotá

Las manifestaciones en contra de la reforma tributaria en la capital del país transcurrieron con cierta normalidad en horas de la mañana, sin embargo, en la tarde empezaron los disturbios.



Hacia las 2:30 p.m. hubo enfrentamientos en la Avenida de las Américas con Avenida 68, por donde avanzaba la marcha. Asimismo, se registraron problemas en la Avenida de Las Américas, por el sector de Marsella. Fueron atacadas estaciones de Transmilenio y algunas patrullas de la Policía Nacional. Además, desde tempranas horas de este miércoles se presentó caos en la movilidad por el cierre de Transmilenio.



La alcaldesa Claudia López pidió a los bogotanos regresar a su casa desde las 2:00 p.m. porque, debido a las afectaciones en movilidad, Transmilenio cerrará su operación a las 5:00 p.m.



La mandataria local explicó que en la mañana hubo múltiples afectaciones en el servicio y aseguró que es posible que esta tarde se vuelva a presentar una situación similar. Reiteró que todos los establecimientos deben estar cerrados a las siete de la noche y el toque de queda, empezará como todos los días a las ocho.



Los manifestantes en Bogotá le madrugaron al paro, pues desde pasadas las 6:00 a.m. la gerencia de Transmilenio anunció que se cerraba el servicio desde el Portal de Suba y el Portal de Usme.



En el transcurso del día se han reportado bloqueos en las estaciones de Transmilenio que van a Soacha, la troncal de la calle 26 y el 20 de Julio, dejando así solo el 5 % de las estaciones en funcionamiento.



“El gobierno no quiere escuchar a los ciudadanos, no quiere escuchar a los partidos políticos, no quiere escuchar a la academia sobre esa petición tan sentida de retirar la reforma que va a poner a aguantar hambre a más millones de colombianos” argumentó Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) durante la jornada.



Centrales obreras, profesores, organizaciones civiles, indígenas y otros sectores inconformes rechazan el proyecto que está en curso en el Congreso por considerar que castiga a la clase media y es inoportuno en plena crisis desatada por la pandemia.



En Bogotá miles de manifestantes protegidos con mascarillas avanzan desde distintos puntos hacia el centro de la ciudad. Al ritmo de tambores y bajo consignas como "a parar para avanzar, viva el paro nacional", las marchas transcurren con algunos bloqueos en las vías.

Medellín

En Medellín se registró calma en las manifestaciones, en contra de la reforma tributaria durante las horas de la mañana, no obstante, después de la 1:00 p.m. empezaron a reportarse algunos hechos de violencia.



En el Parque de Las Luces, según reportó El Colombiano, se presentó una confrontación entre un grupo de civiles y agentes del Esmad. El cruce se habría producido cuando unas personas trataron de vandalizar las cámaras de fotodetección aledañas al parque. En ese sector se escucharon detonaciones.



El Metro de Medellín suspendió operaciones en las estaciones Parque Berrío, San Antonio y Alpujarra. En la línea B, opera desde Suramericana hasta San Javier.

Barranquilla

Sin contratiempos y en completa calma se realizaron las marchas que los trabajadores y estudiantes organizaron este miércoles en Barranquilla y algunos municipios del departamento del Atlántico contra de la reforma tributaria del presidente Iván Duque.



Una de las marchas estuvo a cargo de los trabajadores de Asonal Judicial del Atlántico, quienes primeramente se reunieron en la sede la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía de Barranquilla y de allí partieron hasta la sede la Fiscalía, ubicada en el edificio Manzur del Paseo Bolívar. Estas personas marcharon en vehículos.



Una segunda marcha fue la que realizaron los estudiantes de instituciones públicas y algunas privadas. Ellos se convocaron en la Calle Murillo con carrera 8. De allí partieron para recorrer a pie y en bicicleta la calle Murillo, hasta la carrera 46 y luego llegaron a la Plaza de la Paz.



En la Plaza de la Paz se reunieron los representantes de los sindicatos de las centrales obreras y de maestros del Distrito y el Departamento.



Los voceros de las agremiaciones coincidieron en manifestar sobre la reforma triburia que “lesiona al pueblo colombiano, a la clase trabajadora, a la clase media y a las clases bajas de nuestra sociedad. El solo hecho de crear un impuesto para los servicios públicos es un atentado económico contra los estratos 1, 2, 3 y todos los demás estratos”.



Jennifer Villarreal, secretaria de Gobierno de Barranquilla, manifestó que las marchas se cumplieron en completa calma. “La marcha de los estudiantes, que salió de la Calle Murillo, estuvo en completa calma. Ahí participaron más de 200 estudiantes. El personal de Asonal Judicial del Atlántico, también hizo su recorrido por las sedes que tenía planeadas y todo estuvo bien”.

Cartagena

A eso de la 1:30 p.m. terminaron las marchas en Cartagena, las cuales llegaron hasta cercanías del Hotel Caribe, en Bocagrande, donde se dio por finalizada la jornada.



La protesta acabó con un balance positivo porque no se registraron actos de vandalismo ni enfrentamientos con la fuerza pública. Tan solo grupos de motociclistas ingresaron al centro histórico, sin hechos que lamentar.



El alcalde de Cartagena, William Dau, se sumó a la manifestación y se mostró en contra de la reforma tributaria, que motivó el paro nacional de este miércoles 28 de abril.