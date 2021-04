Un muerto en hechos confusos durante desmanes del Paro Nacional en Cali

Erika Mantilla

El alcalde Jorge Iván Ospina informó que una persona murió en el oriente de Cali, "en hechos aún no esclarecidos y que están vinculados a las manifestaciones" del Paro Nacional.



El mandatario no entregó detalles del hecho, pero aclaró que quienes han protagonizado actos de vandalismo durante las primeras horas de la jornada "se dividieron la ciudad para llevar a cabo una especie de operación 'avispa' en la mañana".



Aunque desde el norte y el sur de llevaron marchas pacíficas que se concentraron en el centro, frente al CAM y la Gobernación del Valle, la protesta en Cali fue empañada por un sin número de actos de violencia como saqueos a establecimientos comerciales, la destrucción de entidades bancarias, quema de buses y de cámaras de fotodetección, entre muchos otros.



Por lo anterior las autoridades regionales y la Administración Municipal adelantaron el toque de queda extendido y la ley seca en la ciudad. Ambas medidas regirán desde las 3:00 p.m. del 28 de abril y las 5:00 a.m. del domingo 2 de mayo.

Ospina resaltó que los responsables de estos hechos "no solo desnaturalizaron las actividades planificadas (por el Comité del Paro Nacional) para el día de hoy" y advirtió que serán individualizados y judicializados por "el Estado, la Fuerza Pública y todos los entes de control a los que les corresponda".



Finalmente, insistió en que "de fondo hay unos elementos que deberán ser discutidos por el Gobierno Nacional, de fondo hay una reforma tributaria y la necesidad de revisarla por la crisis financiera que enfrentan las comunidades en medio de la pandemia, y por aquellas que existían previamente para sus necesidades básicas".