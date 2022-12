Arauca nuevamente se queda sin gobernador y espera designación de encargado

Nuevamente el departamento de Arauca se quedó sin Gobernador y ahora tendrá que esperar a que el Gobierno del presidente Gustavo Petro designe un nuevo mandatario o mandataria seccional encargado de esa zona del país.



Y es que el Gobierno Nacional tomó la decisión de retirar de su cargo a la gobernadora Indira Luz Barrios Guarnizo, por haber abandonado injustificadamente su cargo y salir del país sin los permisos necesarios para realizarlo. El Ministerio del Interior argumentó que la mandataria salió del país durante cinco días -16 a 21 de octubre pasados- sin el permiso legal de esa cartera.



"Declarar la vacancia definitiva del cargo de gobernador del departamento de Arauca por abandono injustificado del cargo de la Gobernadora encargada, la doctora Indira Luz Barrios Guarnizo, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de este acto administrativo", se lee en el decreto 2593 del 23 de diciembre.



La salida de Barrios no será inmediata debido a que ella podrá interponer un recurso de reposición dentro de los diez días hábiles a partir del 23 de este mes, para responder a la decisión del Gobierno, pero si la decisión no cambia, habrá una nueva designación.



De hecho, la destituida Gobernadora ya le solicitó a la cartera de Gobierno que le demuestre con pruebas por qué se aplica la norma en el caso suyo, pero no al también gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, quien el año pasado viajó a Cancún del 10 al 16 de julio de 2021 en compañía del senador Jaime Durán Barrera.



Pero mientras se resuelve el recurso de reposición y llegan las elecciones regionales, que serán el 29 de octubre de 2023, el Gobierno tendrá que elegir un Gobernador o Gobernadora encargado de una terna de candidatos.



Barrios fue designada en el cargo en el Gobierno del expresidente Iván Duque en el mes de febrero del presente año, esto en remplazo del exgobernador José Facundo Castillo.



Castillo fue elegido en los comicios del 2019 y retirado del cargo por vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), también ha sido imputado por diferentes hechos, uno de esos relacionados por corrupción en relación con la pandemia del Covid-19. Actualmente está preso en un centro carcelario.



Antes de Castillo estuvo en el cargo el exgobernador Ricardo Alvarado Bestene, quien también es sindicado de desviar recursos de contratación para el ELN. En noviembre de 2021 fue capturado.



Por ahora, la población de ese Departamento tendrá que esperar la decisión que tome el Ejecutivo, esto en medio de un panorama no tan alentador teniendo en cuenta que en Arauca hay presencia de diferentes grupos armados al margen de la ley y en su historia siempre se han registrado continuos hechos de violencia y conflicto.