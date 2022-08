Ante crisis penitenciaria, Defensor del Pueblo propone trabajo comunitario como alternativa

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, propuso este lunes penas alternativas al encarcelamiento y medidas restaurativas ante la crisis penitenciaria y carcelaria del país.



"Ante las dimensiones de la crisis penitenciaria y carcelaria del país, es hora de concebir penas alternativas al encarcelamiento que puedan beneficiar a la sociedad, brinden una oportunidad al infractor de retribuir el daño causado y de esa manera eviten su reincidencia”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, al instalar el foro ‘Perspectivas sobre la Crisis Penitenciaria y Carcelaria: Retos y Soluciones', adelantado en asocio con la Universidad Externado de Colombia.



En este sentido Camargo explicó que un ejemplo de su propuesta pueden ser las penas relacionadas con trabajo comunitario. “Que permita cambiar el paradigma vengativo de la cárcel por uno basado en aprovechar las condiciones de las personas, es también virar el rumbo hacia una justicia más útil y provechosa tanto para el infractor como para la sociedad misma", dijo el defensor del Pueblo.



Por otro lado, el defensor del Pueblo explicó que la crisis de hacinamiento de las cárceles, que para agosto de 2022 llegó al 177% en los Centros de Detención Transitoria, con una sobrepoblación de 14.176 personas; y del 20% en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, con una sobrepoblación de 16.297 personas privadas de la libertad, se ha pretendido solucionar con la construcción de nuevos centros penitenciarios pero estos antes de su terminación, se quedan cortos ante la demanda generada por nuevas condenas.



Por esto propone una nueva concepción de las penas que vaya de la mano de oportunidades laborales dignas para la población privada de la libertad, la atención a la población pospenada para asegurar su resocialización de evitar la reincidencia, y la aplicación de medidas con contenido restaurativo que faciliten la reconstrucción de los lazos rotos a causa del delito.



Bajo este nuevo panorama, Carlos Camargo insistió además en la necesidad de usar los recursos disponibles para convertir a los establecimientos penitenciarios en centros para la resocialización, con condiciones de alimentación, salud, prevención y seguridad adecuadas, dotados con servicios públicos y que garanticen el goce efectivo de los derechos de la población privada de la libertad.



"Estamos ante una tarea titánica que nos pone frente a una gran oportunidad de encontrar nuevos caminos que permitan obtener diferentes y mejores resultados, soluciones definitivas que nos permitan afirmar que los derechos humanos son de y para todos", concluyó el Defensor del Pueblo.



La propuesta de Camargo llega días después de que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, planteara la posibilidad de que si un ladrón hurta un celular, de ser capturado debe devolverlo nuevo y pagar un semestre del servicio. Para Osuna de esa forma y en caso de delitos menores, la justicia se podría destrabar en proceso que llevan mucho tiempo sin lograr cerrarse judicialmente.



​"La justicia puede buscar la forma de reparar a las víctimas y eso puede ser más importante que el castigo penitenciario. Queremos buscar formas de mezclar el castigo tradicional con formas restaurativas donde la víctima propone cómo sería restablecida. Se lograría un acuerdo y, si eso restablece a la víctima, agresión o patrimonio, pues debe darse", dijo.



Aunque es una propuesta que aún no ha sido presentada oficialmente porque todavía la están elaborando, Osuna manifestó a los congresistas que sabe que esta alternativa no cae bien en todos los sectores de la sociedad, pero insistió en que la sociedad colombiana deben entender que hay otras alternativas como el trabajo social para que el victimario pague por su delito.