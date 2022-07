Ante aumento de contagios, Minsalud pidió que se incentive la toma de pruebas covid-19

El Ministerio de Salud emitió nuevamente algunos llamados a las autoridades sanitarias en cada región y a la ciudadanía en general para prevenir nuevos casos de Covid-19, en el marco del quinto pico que atraviesa el país, pese a no ser tan letal y mortal como los anteriores.



Además de mantener medidas de autocuidado, como el uso de tapabocas en espacios de mayor riesgo y el lavado de constante de manos, este viernes las autoridades de salud pidieron no dejar de aplicar la vacuna contra el virus y a los profesionales de la salud les pidieron no poner barreras para el acceso a las pruebas para diagnosticar nuevos casos.

El gran llamado que hizo el MinSalud este viernes está relacionado a la toma de pruebas para diagnosticar el Covid-19, cuya prioridad la tienen los menores de tres años, los mayores de 50 años y las personas con comorbilidades, quienes son las personas de mayor riesgo y de mayor probabilidad de llegar a una UCI.



Al respecto, el jefe de la cartera de Salud señaló que “es importante que las EPS y las IPS no le pongan trabas administrativas a la aplicación de la prueba”, dijo el ministro Fernando Ruiz.



El llamado fue reiterado por la directora de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, Claudia Cuéllar, quien dijo es que muy importante que los profesionales de la salud hagan un diagnóstico diferencial, debido a la presencia de otros virus por el actual pico respiratorio por otro tipo de virus.



“Si la sintomatología no es clara, también es importante que el profesional, mediante ese diagnóstico, realice las pruebas que sean necesarias para poder seguir haciendo la vigilancia y poder identificar cómo se va comportando este pico, que no es significativo, pero no quiere decir que no podamos ver una curva mayor”, puntualizó.

En cuanto a la vacunación, el MinSalud afirmó que mientras los casos y fallecidos aumentan, la vacunación disminuye de manera preocupante, especialmente en los refuerzos como la tercera y la cuarta dosis. Esta situación ya tiene un impacto notorio y es que los fallecidos de las últimas semanas se ubican, principalmente, en las personas de 60 años y más.



Hasta ahora, el Plan Nacional de Vacunación mantiene un avance del 83,4 % de la población con primera o única dosis, 71 % con esquemas de dos dosis; mientras la primer dosis de refuerzo (tercera dosis) ha sido aplicada al 39,7 % de la población, pese a que esta se encuentra habilitada en el país para toda la población mayor de 12 años desde hace varios meses.



Por su parte, la cuarta dosis está cerca de llegar al primer millón de dosis administradas, tanto para todos los mayores de 50 años como para los menores de 50 que tengan orden médica, según los lineamientos del Gobierno.