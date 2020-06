Alex Saab es investigado en Colombia por enriquecimiento ilícito y lavado de activos

Alejandro Cabra Hernandez

La vicefiscal Martha Mancera señaló que en este momento, sobre el empresario Alex Saab pesa una acusación por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, exportación e importación ficticia y estafa.



Mancera destacó que se adelantan indagaciones en su contra por presunto enriquecimiento ilícito en conjunto con algunas empresas que también son de investigación de la Fiscalía General. Sin embargo, de tales actuaciones no entregó detalles, debido a que aseguró que son acciones "reservadas".



Lea también: Difunden primeras imágenes de Álex Saab, supuesto testaferro de Maduro, tras su captura



La delegada del ente acusador señaló que sobre las acusaciones de supuesto testaferrato con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Colombia, no se tiene abierta una línea de investigación, sin embargo, contrario a ello, la entonces fiscal del vecino país, Luisa Ortega, señaló que se surten investigaciones por tales hechos.



“Tenemos investigación de las bolsas de alimentos que se entregan en Venezuela, los Clap (Comité Locales de Abastecimiento y Producción). Una empresa mexicana, registrada en México, a nombre de dos personas. La empresa tiene el nombre de Group Grand Limited, que se presume que es del presidente de la república, Nicolás Maduro, cuyos propietarios son Rodolfo Reyes, Álvaro Pulido Vargas y Alex Saab. Esas pruebas también las tenemos con nosotros”, afirmó Ortega a medios brasileños, durante el encuentro de Fiscales de Mercosur reunido en Brasilia.



Mientras agencias internacionales adelantan dichas investigaciones, en Colombia es un juez especializado de Barranquilla quien lleva el proceso de Saab, por supuestamente, ocultar dineros obtenidos de manera irregular a través de una empresa con la que realizó exportaciones e importaciones ficticias.



Por dichos hechos, durante la semana pasada, la Fiscalía impuso extinción de dominio sobre siete inmuebles y lotes ubicados en sectores exclusivos de Barranquilla (Atlántico), cuyo valor superaría los 35 mil millones de pesos.



Según el informe, entre los predios afectados se encuentra: una mansión avaluada en 28 mil millones de pesos en el sector de Riomar, dos lotes, una casa, un apartamento y tres garajes.



Respecto de la captura presentada el sábado pasado, la delegada del ente acusador señaló que no tuvo participación del ente acusador.