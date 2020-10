Álvaro José Carvajal Vidarte

¿Quién se debe hacer responsable por el ingreso de personas contagiadas al país en vuelos internacionales? Esa es la gran pregunta que ronda hoy el ambiente en el país, después de conocer cinco casos en los últimos días de viajeros que llegaron a Colombia positivas para Covid.



Y la pregunta se hace todavía más fuerte cuando entidades como la Aeronáutica Civil señalan que esa responsabilidad debe recaer en Migración Colombia; así como en los ciudadanos que viajan al país y, al mismo tiempo, en las aerolíneas que los transportan.



El director de la entidad, Juan Carlos Salazar, explicó que “Migración Colombia es la encargada de hacer la vigilancia de las normas expedidas por el Gobierno en materia epidemiológica. La Aerocivil, por su parte, vigila el cumplimiento de la normatividad aeronáutica”.



Sin embargo, es claro, como lo afirma el propio Salazar, que “estas autoridades trabajan de manera conjunta y coordinada”, con el fin de que el tema en los aeropuertos del país marche de la mejor manera y se logre cumplir con el cumplimiento a cabalidad de los protocolos.



Salazar señaló que, aunque es Migración Colombia la entidad encargada de vigilar todos los requerimientos, en el que se incluye la aplicación de pruebas PCR, son los ciudadanos quienes deben velar por su propia salud y la de sus semejantes.



Por eso, la Procuraduría General de la Nación le solicitó a estas dos entidades un reporte detallado de los vuelos internacionales que desatendieron los protocolos de bioseguridad y controles adoptados para garantizar que pasajeros arriben a Colombia no estén contagiados con Covid-19.

A la Aerocivil se le pidió el informe de los vuelos reportados con personas positivas para Covid, que desatendieron los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud para vuelos nacionales e internacionales, así como un seguimiento a los aeropuertos y aerolíneas involucradas.



“La Aeronáutica Civil, tan pronto tuvo conocimiento de estas situaciones, emprendió las investigaciones y en este momento está recaudando las pruebas para confirmar el origen de estas situaciones”, dijo el director general de la Aeronáutica Civil.



A Migración Colombia, en cabeza de su director Juan Francisco Espinosa, se le solicitó un informe sobre el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y verificaciones realizadas para garantizar que viajeros que llegan desde el exterior no sean portadores del Covid-19.



Espinosa, por su parte, ha señalado que la responsabilidad recae sobre las aerolíneas que operan los vuelos, por lo que desde ya se anunciaron investigaciones contra tres compañías aéreas en el país, por los casos reportados en los últimos días.



Además, la Aerocivil también ya había anunciado una indagación preliminar contra las aerolíneas Avianca y Wingo, también por temas en donde presuntamente se habrían violado los protocolos de bioseguridad al interior de los vuelos.



Contra Avianca, la indagación preliminar se dio por los hechos ocurridos el lunes en el vuelo AV 8565, en la ruta Medellín-Bogotá, en el que presuntamente se habría violado el protocolo, al ofrecer un concierto de la Filarmónica de Medellín, que levantó bastantes críticas en la opinión pública.



La indagación contra la aerolínea Wingo, es por los hechos ocurridos el domingo 4 de octubre en el vuelo RPB 7029, en la ruta Cancún-Bogotá, donde llegaron dos personas positivas para Covid-19, que serían una madre y su hija menor.

El director de Migración Colombia expuso que de los cerca de 9.000 ciudadanos nacionales y extranjeros que han llegado a territorio nacional en vuelos comerciales, más de 70 extranjeros han sido inadmitidos por no cumplir con las respectivas normas de bioseguridad.



Espinosa hizo énfasis en que, antes de cualquier vuelo, debe presentarse una prueba PCR negativa con máximo 96 horas desde la hora de su aplicación.



Para Luis Jorge Hernández, epidemiólogo de la Universidad de Los Andes, las aerolíneas deberían asegurar que irregularidades de este tipo no se presenten, esto con el fin de que quienes estén contagiados puedan realizar su proceso de cuarentena y recuperación.



"Todo viajero, con síntomas o sin ellos, debe comportarse como si tuviera coronavirus, lo cual significa usar tapabocas, conservar la distancia física y practicar el lavado de manos", señala.



Sin embargo, Hernández es enfático en que los casos registrados en los aeropuertos no son de una afectación necesariamente alta, si se tiene en cuenta que la pandemia ya tomó un rumbo y está establecida en el país.