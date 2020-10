61,9% aprueba manejo que el Gobierno le ha dado a la pandemia, dice encuesta

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El 61,9 % de los colombianos aprueba el manejo que el Gobierno del presidente Iván Duque le ha dado a la pandemia.



Así lo evidencia la encuesta Percepción País, realizada por Guarumo y EcoAnalítica a una muestra de : 1257 personas, que también indica que al 51,3 % de los consultados les parece “muy útil” el programa de televisión ‘Prevención y Acción’ a través del cual el Mandatario informa las cifras del coronavirus en el territorio nacional y las medidas para enfrentarlo.



Por el contrario, el 41,4 % de los entrevistados no aprueba la forma co mo el Ejecutivo ha manejado la enfermedad y el 40,7 % cree que el espacio es “poco útil” (ver gráficos).



En opinión del analista Laureano Tirado, la visión mayoritariamente positiva que los colombianos tienen hoy hacia las acciones del Presidente ante la pandemia se debe a que el Estado “ha respondido en asistencialismo y en flexibilidad normativa para mitigar el peor efecto del Covid-19, que son los estragos económicos que ha generado especialmente en el creciente desempleo”.



Y agrega que “el mejor activo que tiene el Gobierno es que logró neutralizar el escenario dantesco de llegar al colapso de camas UCI, que era el escenario más temido por todos”.



Por eso al experto no le sorprende que, según la medición, Iván Duque tenga un nivel de favorabilidad del 51,2 %, “opuesto a lo que diariamente venden algunos medios de comunicación y la oposición política”.



Según él, en esa cifra se suman varios frentes: “la solidaridad hacia el Presidente frente a una oposición que no tiene pausa ni límites; la decencia del Mandatario frente a los constantes ataques, a pesar de que un sector del uribismo quiero verlo más tropelero, y el efecto Uribe”, en alusión a la privación de la libertad del expresidente y líder del partido de Gobierno.

Lea también: Estos son los sectores que están moviendo el empleo en Cali



Ahora bien, la imagen favorable del actual Jefe de Estado contrasta con la de su coequipera, Marta Lucía Ramírez, que apenas alcanza el 22,4 %. “En lo personal esperaba más de ella como Vicepresidenta, siendo una mujer brillante y capaz en los temas públicos”, añade el analista.



Sorprendido con los guarismos de Ramírez se declara el politólogo Ancízar Marroquín y precisa que la favorabilidad de Duque es muy buena para un presidente que ya lleva dos años en el poder y teniendo en cuenta que el país todavía sigue siendo afectado por el coronavirus.



De otro lado, la encuesta evidencia que, más que el covid, a los colombianos les preocupa el empleo, la seguridad y la corrupción.



“Si bien el país no está en el mejor momento económico ni social, lo que tiene a empresarios, inversionistas y trabajadores en alerta, la gente sigue creyendo que todo puede pasar y que podemos solucionar los problemas para avanzar en la construcción de un mejor país”, sostiene Tirado al analizar que el 46,2 % de los colombianos es optimista frente al futuro.



Ospina, bien calificado



“El Alcalde de Cali ha unido esfuerzos con la sociedad civil, los gremios, la academia y la clase política para sacar adelante la ciudad y ayudar a su recuperación”, dice la politóloga Stefania Gaviria, con respecto a la imagen favorable de Jorge Iván Ospina, que suma 60,1 %.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Tomado de Twitter @JorgeIvanOspina

Agrega que ese resultado evidencia un gran liderazgo y que “existe una coherencia entre la votación y la favorabilidad que hoy presenta, puesto que se podría afirmar que se está dando respuesta a las necesidades de los caleños que se han visto afectados por la pandemia. El Alcalde se ha puesto en los zapatos del ciudadano común y ha demostrado empatía y cercanía, lo cual es parte del quehacer de los gobernantes”.



A su vez, el politólogo Santiago Londoño afirma que la buena imagen de los mandatarios de estas capitales se debe a que han sido más abiertos al diálogo y a la reactivación relativamente rápida de los sectores económicos.

Ficha Técnica



Persona jurídica que realizó la encuesta: Guarumo, una marca de Smart Data & Automation S.A.S., y EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S.A.S.

Persona jurídica que la encomendó: Guarumo, una marca de Smart Data & Automation S.A.S. y EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S.A.S.

Fuente de Financiación: Guarumo una marca de Smart Data & Automation S.A.S. y EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S.A.S.

Objetivo general: Preguntas sobre intención de voto, percepción de gestión del Presidente y alcaldes.

Universo de estudio: Hombres y mujeres colombianos mayores de 18 años, residentes en Colombia, exceptuando a los denominados antiguos territorios nacionales y el archipiélago de San Andrés.

Diseño de la muestra: el diseño de la la muestra es probabilístico, en cuatro etapas: Etapa 1: Censo de población nacional, por municipios. Etapa 2: planimetría de municipios seleccionados. Etapa 3: hogares de manzanas seleccionadas. Etapa 4: personas mayores de 18 años en hogar seleccionado.

Tamaño de la muestra: total personas encuestadas: 1257.

Técnica de recolección: encuesta telefónica.

Número encuestadores: 25, 5 supervisores y 3 coordinadores.

Fecha de recolección: del 27 al 30 de septiembre de 2020.

Personajes por quienes se indagó Remitirse al formulario de recolección.

Margen de error: 2,5 %, con 95 % de confianza.

Distribución de la muestra: las encuestas se realizaron en los municipios de Armenia, Barranquilla, Bello, Bogotá D.C, Bucaramanga, Buga, Cali, Calarcá, Cartagena, Cota, Duitama, Flandes, Florencia, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Riohacha, Rionegro, Rivera, Santander de Quilichao, Santa Marta, Sincelejo, Soacha, Soledad, Tunja, Tolú, Valledupar, Villavicencio.

Marcos muestrales: Municipios censo de población nacional.

Preguntas concretas que se formularon: remitirse al formulario de recolección.

Estadístico: Gustavo Romero Cruz.

Sociodemográficos: Sexo: Mujer: 49,4 %. Hombres: 50,6 %.

Estratos: 1: 18,2 %, 2: 19,8 %, 3: 28,2 %, 4: 21,8 %, 5: 10,7 %, 6: 1,3 %.

Rangos de edad: de 18 a 25 años: 19 %. De 26 a 35 años: 25,8 %. De 36 a 45 años: 21,8 %. De 46 a 55 años: 20,2 %. De 56 a 65 años: 9,2 %. Más de 65 años: 4 %.