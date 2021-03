Alejandro Riaño denunció amenazas de muerte en redes sociales contra él y su familia

Álvaro José Carvajal Vidarte

Alejandro Riaño, comediante colombiano más conocido por su personaje 'Juanpis González, reveló este lunes que él y su familia han sido víctimas de amenazas en redes sociales.



Vía Twitter, el humorista compartió un pantallazo de un trino proveniente de la cuenta @juanpab31018549, en el que se lee un mensaje intimidatorio en el que menciona a los hijos de Riaño.



"Denunció públicamente a @juanpab31018549 por amenazas contra mi familia, sin contar las que me hace a mi. Este no es el primer mensaje de este personaje en contra mía", escribió el comediante, reconocido por su posición crítica en temas políticos y su oposición al Gobierno.



"Triste vivir en un país donde te amenazan por pensar diferente", subrayó al final de su mensaje.

Denunció públicamente a @juanpab31018549 por amenazas contra mi familia, sin contar las que me hace a mi. Este no es el primer mensaje de este personaje en contra mía. Triste vivir en un país donde te amenazan por pensar diferente 👍🏻 pic.twitter.com/wSpzIqQ9U4 — Alejandro Riaño (@AlejandroRia) March 15, 2021

El artista recibió numerosos mensajes de apoyo en redes sociales de colegas, seguidores y cibernautas en general que expresaron su indignación por el hecho.



"No más a estos tipos que creen que desde Twitter pueden amenazar e intimidar. No hay argumento alguno, deben ser denunciados y judicializados", escribió el periodista Steven Arce.



"Inaceptable y no podemos acostumbrarnos a esto", subrayó la cantante Adriana Lucía, mientras la actriz Yaneth Waldman publicó: "rechazo contundentemente a los que amenazan, a los que se esconden detrás de una red social para crear pánico, a los que tiran la piedra y esconden la mano. Ojalá hicieran la mitad de lo que haces por este país",



Riaño agradeció los mensajes en su cuenta de Instagram. "Esto es algo que se viene presentando ya hace mucho tiempo, no solo estas amenazas sino otras de otro tipo. Tuve que cambiar el tema de seguridad acá, una decisión que tomé hace mucho tiempo".



"Vamos a seguir alzando la voz, digamos que no nos vamos a callar. Aquí lo interesante sería poder vivir en un país donde este tipo de ideas se puedan debatir, se pueda uno sentar a buscarle solución, y no que lo empiecen a amedrentar a uno", agregó.



"Como leía hace poco: qué paradójico es que lo amenacen a uno por defender la vida", concluyó.



El humorista indicó que ya hizo las denuncias respectivas ante la Fiscalía General de la Nación y la Sijín de la Policía Nacional.