Anitta responde con una contundente imagen a críticas que hizo Arcángel en el Día de la Mujer

Erika Mantilla

Anitta, la reconocida cantante brasileña, respondió a las críticas que hizo el reguetonero Arcángel sobre la forma en la que algunas mujeres utilizan sus redes sociales, a propósito de la celebración del Día de la Mujer.



En sus redes él escribió: "¿Quieres que te respeten como mujer, pero te la pasas enseñando el culo en redes a cambio de 'likes'? Las mujeres que se comportan, se distinguen y se catalogan como damas".



Las reacciones no se hicieron esperar. Sin duda, la más contundente fue la de la artista detrás de éxitos como 'Downtown' y 'Loco'. Anitta publicó en su propia cuenta una sensual fotografía en la que lleva un pequeño bikini, acompañada de un comentario en el que no menciona directamente a Arcángel.



"¿Puedes tu utilizar culos de mujeres en tus videos y ponerle letras explicitas para obtener views, pero al mismo tiempo decir que las mujeres que muestran sus propios culos en sus redes sociales no merecen respeto? Estoy confundida."

Además comentó que al buscar el significado de las palabras 'dama' y 'caballero' puede concluir que ella hace "más justicia a la palabra que muchos chicos por ahí que quieren las mujeres damas pero no tienen nada de caballero".



También aprovechó la ocasión para celebrar el Día Internacional de la Mujer, señalando que todas "merecen respeto, con o sin culos afuera", sin importar si es en su propia cuenta de de "Instagram o en videos musicales de hombres que creen que deben existir mujeres de un tipo para explotarlas en lo que les conviene, y mujeres de otro tipo para que sea tuya".



Alejandro Sanz es otro artista se sumó a la conversación y en Twitter hizo un comentario, respaldando a la cantante.