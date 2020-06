Coronavirus en Colombia: aislamiento permanente e indefinido en el país no es viable, asegura Duque

Natalia Moreno Quintero

A pocos días de que finalice el nuevo plazo dado por el Gobierno para mantener a la población en aislamiento obligatorio por el Covid-19, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, aseguró que no es viable mantener el país en cuarentena permanente.



“El reto que tenemos es asimilar que en nuestra sociedad estar permanentemente e indefinidamente aislado no es viable, y que es nuestra cultura ciudadana con el espíritu empresarial, con el espíritu de todos para generar oportunidades como vamos a salir adelante”, señaló el mandatario en un conversatorio sobre el papel de las Mipymes en la reactivación y recuperación económica de Colombia.



Según el jefe de Estado, si no hay buena salud, no hay economía y si no hay economía, no hay buen sistema de salud, pero advirtió que ambas dependen de la cultura ciudadana en el país y de que la sociedad tome conciencia.

Duque añadió que el rol del Gobierno no es el de ser el papá de cada uno de los ciudadanos ni el de las alcaldías ser la mamá. Agregó que el Estado está para dictar las medidas, ayudar a la población, pero le corresponde a la sociedad tener disciplina y protegerse.



En este mismo sentido, insistió en que se debe aprender del pasado Día sin IVA, que dejó grandes aglomeraciones. Señaló que se deben tomar precauciones como medir la temperatura en las entradas de los establecimientos comerciales, usar tapabocas, mantener el distanciamiento, lavarse las manos, entre otras.



“Muchos comportamientos que no queremos volver a ver de personas que no tuvieron conciencia que entraron como hordas a establecimientos de comercio y establecimientos que no tomaron todas las precauciones, pero hay que aprender de lo bueno y hay que aprender de lo malo para que no se vuelva a presentar”, agregó el presidente.



Duque advirtió que el país debe entender que el virus estará presente en fechas como Amor y Amistad, Halloween y Navidad, y que seguirán aumentando los contagios, así como los muertos.