52 líderes sociales fueron asesinados en el primer trimestre de 2022, según la Defensoría

La Defensoría del Pueblo reportó este martes que 52 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos fueron asesinados en el país durante el primer trimestre de 2022.



13 de estos asesinatos se presentaron en enero, 18 en febrero y 21 en marzo, según el reporte de la Defensoría. Los departamentos en los que más se ha presentado este tipo de crímenes son: Cauca (ocho casos), Putumayo (siete) y Nariño, Arauca y Norte de Santander con cuatro casos cada uno.

Lea además: "Ejecutamos a inocentes, a campesinos del Catatumbo", reconoció exmilitar ante la JEP



“Los homicidios contra los líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos constituyen una grave afectación a las bases de la democracia porque son ellos quienes consagran sus vidas para defender los derechos de sus comunidades. Por eso el Estado no puede bajar la guardia para protegerlos y brindarles las herramientas que faciliten su admirable labor”, resaltó el Defensor Carlos Camargo en la presentación del Observatorio de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.



En ese espacio, el Defensor del Pueblo destacó que la Entidad presentará de manera periódica un boletín estadístico que dará cuenta de algunas de las principales afectaciones a los derechos humanos. De manera particular se hará seguimiento a hechos como el secuestro, que al corte del primer trimestre reportaba un total de 45 víctimas de este delito, y el desplazamiento forzado, que en el mismo periodo alcanzó los 43 eventos; entre otros fenómenos.



Lea también: "No somos guerrilleros": Campesinos víctimas hablaron en la moción de censura a Molano



"La información del Observatorio de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo le permitirá a todas las entidades del Estado tomar mejores decisiones, basadas en información contrastada en el terreno, para lograr la garantía de los derechos de todos los ciudadanos", puntualizó Camargo.