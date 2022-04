"No somos guerrilleros": Campesinos víctimas hablaron en la moción de censura a Molano

Un grupo de habitantes de la vereda de Alto Remanso, Puerto Leguízamo, Putumayo, en donde el pasado 28 de marzo murieron 11 personas en el marco de un operativo militar, hablaron este martes en la plenaria de la Cámara de Representantes, en el marco de la moción de censura que se adelanta contra el ministro de Defensa, Diego Molano, por su presunta responsabilidad en esa situación.



Uno de ellos fue Aníbal Eduardo Ajo Cuéllar, a quien en un principio se le presentó como uno de los cabecillas de las disidencias que estaban siendo buscados en el operativo.



“No soy alias 'Bruno', queremos que se haga justicia para que se diga qué paso el 28 de marzo, no eran disidencias, eran campesinos, lideres, indígenas y líderes comunales los que estaban allá”, sostuvo el campesino.



Lea aquí: Debate: ¿la actuación del general Zapateiro puso en riesgo la democracia colombiana?



Isaías Acosta, por su parte aseguró que él era quien estaba preparando la comida a las siete de la mañana cuando llegaron los militares disparando. “Llegaron hombres de negro disparando contra la gente. Nos encerraron en una pieza, al rato llegó un helicóptero y les pasaron uniformes a los que estaba de negro. Nos tenían secuestrados, nos decían que nos iban a quemar, que éramos guerrilleros”, señaló. El habitante de la región además se preguntó que “¿por qué nos hacen esto, por qué los campesinos somos el blanco?”.



Elber Gómez, quien igualmente habló ante la plenaria, sostuvo que es líder comunal “como líder trabajamos para ese evento, no somos guerrilleros como nos están señalando, lo que hicieron es que los otros grupos armados nos señalen así. No era un campeonato con guerrilleros...No saben la irresponsabilidad al hacer ese señalamiento y el registro tan grande con las comunidades que estábamos allá, era un centro poblado”.



Yarley Ramírez, quien es la nueva gobernadora indígena de la comunidad en reemplazo de Pablo Panguro, uno de los once muertos en el operativo, sostuvo que "él fue asesinado por la fuerza pública, era un líder indígena, nos señalaron que somos guerrilleros. Estaba herido en las piernas y luego lo mataron vilmente al Gobernador. La única arma que cargaba era su bastón de mando. Lo que quiero es que quede claro es que no era guerrillero. Hago responsable al Estado por lo que nos pueda pasar en nuestras comunidades”.



El señor Argemiro Hernández, también habitante de la región, aseguró que “siento temor, pero doy la cara, asesinaron a mi hijo Dibier Hernández, tenía un trabajo en construcción, era el presidente de la acción comunal. A la esposa también la mataron, estaba embarazada, dejó dos hijos y ella no era alias 'Dayana', como la presentaron”.



En la sesión intervino por unos pocos segundos la menor de 17 años que quedó herida en la acción militar. “Me acusaron como guerrillera, tengo tres meses de embarazo, además tengo un proyectil cerca a la columna, poniendo en riesgo mi vida y la de mi hijo”, indicó la menor a quien no se le mencionó su nombre.



Sobre la una de la tarde aún siguen interviniendo en la plenaria de la Cámara los citantes a la moción de censura. La intervención del ministro Molano se espera sea después de tres de la tarde cuando hablará luego un debate de control político que sobre el mismo tema se citó.