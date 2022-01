Video: Fotógrafo francés que fue víctima de robo en Cali relata cómo sucedió el atraco

En las últimas horas ha sido viral un video en el que se evidencia cómo dos personas que se movilizaban en una motocicleta intimidan a un hombre quien, al ver que lo estaban atracando, huye corriendo.



La víctima del robo fue Simón Ruiz, un fotógrafo francés que se encuentra en Cali hace unos meses y quien estaba caminando por

el sector de Centenario, cuando fue interceptado por dos sujetos armados quienes se quedaron con algunas de sus pertenencias.



De acuerdo con lo detallado por Simón, el hecho se registró hacia las 8:00 a.m. de este domingo 9 de enero cuando él salió del gimnasio y se fue caminando hacia el lugar donde se hospeda, en el nororiente de la capital del Valle.

El video que captó el momento, que fue divulgado por redes sociales, muestra cómo el fotógrafo estaba caminando con su celular en la mano cuando los hombres, quienes se movilizaban en una motocicleta, se le acercan y él, al salir corriendo, les arroja su teléfono móvil.



"Cuando llego al hotel los ladrones me ponen la pistola en la cara, con impulso salí a correr para salir de esa situación, pero al mismo tiempo dejé mi celular. Todos mis amigos me dicen que debo cuidarme, no dar "papaya", pero caminé en la calle con mi teléfono y pienso que fue un poco mi culpa, no los excuso, pero así lo siento", dijo el Francés.



Aunque no logró recuperar su celular, Simón comentó que luego del atraco las autoridades lo contactaron y él instauró la denuncia correspondiente. Además, manifestó que a pesar de lo sucedido su percepción sobre la ciudad no cambia y por eso, por ahora, no se irá.



"Las autoridades me enviaron un mensaje para verme, entonces fui a la Sijín y puse la denuncia, con la Policía todo salió bien, solo queda esperar lo que ellos puedan hacer", manifestó.



Simón, quien ha visitado la capital del Valle en varias ocasiones, aseguró que aunque fue un momento tenso y continuará visitando Cali, sí cree que es necesario que se trabaje en la seguridad de la ciudad porque "lo que me pasó no es una anécdota, es la rutina de los caleños".



"Regreso todo el tiempo porque me encanta la ciudad y los caleños, siempre son amables. Es algo que no puedo explicar, pero me atrae mucho Cali. Lo que me pasó le sucede a los caleños, así viven y eso es una locura, es una situación horrible por eso hay que buscar soluciones", aseguró Simón a El País.