Polémica por video de motociclistas en el hundimiento de Comfandi El Prado

En redes sociales se compartió un video en el que se ve a un grupo de motociclistas realizando maniobras peligrosas dentro del hundimiento de Comfandi El Prado, en la Autopista Suroriental con Carrera 23, oriente de Cali.



En las imágenes se ve cómo por lo menos 50 motorizados realizan maromas como conducir en sentido contrario o levantar sus motos en una sola llanta, lo que generó malestar entre los conductores y transeúntes que se movilizaban por el sector.

En video quedó registrada la imprudencia de un grupo de motociclistas que invadieron el hundimiento de la Autopista Suroriental de Cali para realizar peligrosas maniobras. El hecho habría sucedido este martes. pic.twitter.com/o7rbgBHmpg — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) January 12, 2022

El clip generó varias reacciones de rechazo entre la ciudadanía. De hecho, el concejal de Cali Roberto Ortiz tildó estas acciones de anarquía por parte de los conductores de las motocicletas.

“Anarquismo en la ciudad se viene ejerciendo por parte de algunos ciudadanos, este hecho de desafío en el hundimiento frente al edificio de Comfandi El Prado lo confirma”, dijo Ortiz en su cuenta de Twitter.



Otro de los comentarios que se leen en el video, le reclaman a las autoridades la falta de autoridad en estos casos.



“@JorgeIvanOspina está pintado en la pared! ¡cero respeto le tiene la ciudadanía! Cali sigue tomada por la ley de ‘Todo el mundo haga lo que quiera’, carriles del Mío invadidos x motos y carros, no hay semáforos, y siguen 2 años más así”, escribió @luchimini5.

¿Qué dicen las autoridades?



El subsecretario de Movilidad de Cali, Edwin Candelo, se pronunció sobre la polémica.



“Lo primero es que estamos verificando la veracidad del video porque hemos hecho la revisión de cámaras y de posibles novedades a través del 123 y no se reporta ninguna. Asimismo una vez conocimos desde la Secretaría de movilidad y la Policía, fueron agentes nuestros y no se encontró ninguna novedad ni ningún percance, entonces estamos verificando la veracidad y hasta este momento no hemos podido corroborar que sea un hecho cierto del día de ayer (martes)”, aseveró.



Además de esto, dijo que de ser cierto el video, “hay dos tipos de sanciones una de código C y una de código D que van desde $450.000 hasta $900.000 fundamentalmente por dos tipos de infracciones; una, por ocupar de manera indebida una calzada o un carril y dos, por hacer o practicar algún tipo de pirueta de manera coloquial o hacer maniobras peligrosas en la vía”, agregó Candelo.

Finalmente el Subsecretario de Movilidad fue enfático en que, “la responsabilidad no solamente es de las autoridades de Tránsito ni de las autoridades de orden público, los ciudadanos también hacen parte del distrito especial y pedimos que no solamente se queden en la grabación y en el montaje de las redes sociales de este tipo de videos, sino que nos convoquen rápidamente para nosotros poder de manera oportuna darle solución y atención a estos casos”.



Por su parte, el coronel William Quintero Salazar, subcomandante de la Policía de Cali, indicó que “pudimos evidenciar unos videos que fueron montados en redes sociales donde efectivamente se evidencia que se están presentando unos hechos delictivos que ya estamos investigando, con el fin de poder ubicar a estas personas”.



Asimismo, el Subcomandante de la Policía invitó a la ciudadanía para que “no solamente se quede por redes sociales sino que esas personas se acerquen a denunciar para poder hacer los procesos judiciales y dar plenamente con la captura de estos delincuentes”.