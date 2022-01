No cesa la polémica entre Alcaldía y gremio de la noche por cierres establecimientos en Cali 

El cierre temporal de 24 establecimientos nocturnos en Cali por no exigir carné de vacunación contra el covid, ha generado polémica en la ciudad. Los voceros de los gremios argumentan persecución y la Administración dice que está cumpliendo con su deber y que seguirá en este mandato del Ministerio de Salud.



Manuel Pineda, presidente de Asobares, capítulo Valle, dice que se quiere mostrar una gestión rigurosa ahora en enero “que no la vimos en diciembre con todos los eventos públicos que hizo la Alcaldía con asistencia masiva de personas, donde autorizaron eventos privados con asistencia multitudinarias y fiestas en barrios con más de 15.000 personas y ahora quieren culpar a los establecimientos nocturnos”.



De acuerdo con Pineda, este cierre de los establecimientos es una medida que los ha afectado de gran manera y más aún que “no hemos tenido ningún tipo de acompañamiento pedagógico por parte de la Alcaldía, y por eso invitamos a que trabajemos unidos y hagamos pedagogía y capacitación a los establecimientos sin jugar con los empleos”, aseveró el presidente de Asobares.

Lea además: Aumenta el ritmo de vacunación contra covid en Cali, pero también el de contagios



Asimismo, para Alejandro Vázquez, consultor de Asonod, todas las medidas que se han tomado en cuestión de aforo y exigencia de carné de vacunación han dejado perdidas de un 30% en el sector nocturno, algo que ha imposibilitado su recuperación plena.



En este momento el aforo para los negocios de la noche quedó en el 50%, según lo determinó la Alcaldía ante el aumento de casos de covid en Cali.



“Ahora las medidas solo son para los establecimientos nocturnos, entonces ahí es cuando decimos por qué no somos un poco más equilibrados, balanceados y que no se le apunte solamente a un sector que lleva dos años muy golpeado, ya que es casi decir que ellos son los responsables de los contagios”, expresó Vázquez.



Ante estas declaraciones, el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Cali, Jimmy Dranguet, mostró su descontento, hasta tal punto de tildar de irresponsable las palabras del presidente de Asobares, Manuel Pineda.

Salchimonster, el bar Sunset y Mansión Caleñas, fueron algunos de los lugares que fueron cerrados durante el fin de semana por no exigir el carné de vacunación a los asistentes.

“Es un pronunciamiento irresponsable y mentiroso, no puede pretender Asobares evitar que hagamos nuestro trabajo,

nosotros hicimos reuniones de pedagogía y nos acercamos a los establecimientos de la mano de Salud Pública, ya llevamos dos años

de pandemia y ya no pueden ampararse en desconocimiento”, dijo Dranguet.



Asimismo, el funcionario indicó que los operativos seguirán, dado que el Ministerio de Salud pidió que estos se intensificarán por la situación de contagios por Covid-19 que se está presentando en el país, por lo que lanzó unos cuestionamientos finales para el presidente de Asobares.



“Las preguntas para Manuel Pineda serían: ¿quiere que la Alcaldía entonces no dé cumplimiento a la labor?, o más bien, ¿está defendiendo a los establecimientos irresponsables? Creo que como gremio lo que debe hacer es reunirse con ellos y ayudarlos para que cumplan las normas”, puntualizó Dranguet.



Hasta el momento, un total de 24 establecimientos de la ciudad han sido cerrados en la ciudad por incumplir con las medidas de bioseguridad adoptadas por la pandemia.

Sanciones impuestas

De acuerdo con la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Cali, los establecimientos que no cumplan con la exigencia del carné son cerrados durante dos días. Sin embargo, si la falta es más grave, el caso entra en estudio para que la sanción sea por más días.



Al mismo tiempo estos casos se informan al Ministerio de Trabajo, quienes son los únicos que pueden establecer multas económicas a los establecimientos, mismas que pueden llegar a ser de hasta 5.000 salarios mínimos diarios, según la falta.



Los establecimientos sancionados vuelven a recibir la visita se la Subsecretaría, para verificar la corrección.