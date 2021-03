Vacunación en megacentros de Cali está en 'stand-by', ¿por qué y cuándo se retomará?

Álvaro José Carvajal Vidarte

Con la apertura de los cuatro megacentros de vacunación contra el Covid- 19 en Cali, los cuales se ubican en el Coliseo María Isabel Urrutia, el Estadio Pascual Guerrero, La 14 de Pasoancho y La 14 de Calima, este fin de semana se aplicaron más de 4.000 primeras dosis de CoronaVac, la vacuna desarrollada por el laboratorio chino Sinovac.



De esta forma se dio inicio a la inmunización a las personas entre 60 y 79 años que se encuentran en Cali y que hacen parte de la etapa II del Plan Nacional de Vacunación -318.536 personas dentro de este rango de edad es la meta a vacunar-. Sin embargo, por el momento se le está dando prioridad a los mayores de 75 años como ha direccionado el Ministerio de Salud.



Estos puntos estratégicos que dan apoyo a las IPS vacunadoras para tener mayor agilidad en el proceso de inmunización, algunos empezaron a funcionar desde el viernes, otros solo atendieron el día sábado, es decir, no vacunaron población este domingo y tampoco lo harán este lunes festivo, ya que a las Empresas Sociales del Estado -que operan los megacentros- se les terminó la cantidad de biológicos disponibles que tenían. Esta semana se está a la espera de más vacunas para retomar la jornada en los diferentes sitios.

El Coliseo María Isabel Urrutia -liderado por la ESE Oriente y Suroriente- fue el único megacentro que inició con el plan piloto este viernes y funcionó durante el fin de semana con atención a personas priorizadas en la II etapa pertenecientes al régimen subsidiado con cita previa. En el lugar se aplicó el antídoto a 970 personas.



La parte Occidental Sur del estadio Pascual Guerrero que se inauguró como megacentro, el sábado vacunó 780 personas entre los 60 a 79 años, y las personas mayores de 80 años que también acudieron.



Entretanto, en La 14 de Calima, liderada por la ESE Norte, atendió a población del régimen subsidiado y del contributivo que hace parte de Comfenalco Valle, en esta se vacunaron entre 900 y 1000 personas.



En el megacentro de La 14 de Pasoancho se vacunaron más 800 personas del magisterio pertenecientes tanto profesionales profesores activos como pensionados. “El balance fue muy positivo, tuvimos una masiva asistencia del personal de docentes de Cali convocado por Cosmitet; al ingresar priorizamos los mayores de 75 años”, comentó María Piedad Echeverri, gerente de la ESE Ladera.

Por su parte, la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, comentó que “la jornada en los megacentros fue positiva porque se vacunaron más de 4.000 personas -el 75 % de las personas previamente agendadas-, sabemos que hay una adherencia a la vacuna más allá de lo que se podría pensar”.



No obstante, desde algunos sectores y en redes sociales se cuestionó la falta de información de cómo y en qué edades operaría estos puntos de vacunación.



Al respecto la jefe de Salud Municipal, aclaró: “He sido clara en el sentido de que debemos acogernos a las resoluciones emitidas por el Ministerio de Salud, en las cuales se hace apertura a la segunda etapa de vacunación de 60 a 79 años priorizando ancianatos, población privada de la libertad y población general de 75 a 79 años”.



Y especificó: “Los megacentros este fin de semana estuvieron abiertos para el régimen subsidiado, algunas atendieron EPS de acuerdo con los convenidos que cada Empresa Social del Estado tiene con ellos. Lo que pasó este fin de semana es que como no había tanto volumen de gente porque de pronto no agendaron, tenían posibilidad de atender algunos, entonces las personas que llegaban no se devolvieron porque había disponibilidad y recursos, si cumplía con el criterio de 75 o 79 años así fuera de otra EPS”.



Finalmente, Torres enfatizó: “Las ESE y EPS deben hacer un esfuerzo por agendar mediante plataformas para que no suceda esto. Debe funcionar con agendamiento, el que no cumpla lo vamos a sancionar”, sentenció.

Abecé

A continuación El País resuelve algunas inquietudes sobre el funcionamiento de los megacentros y las jornadas de vacunación -con información actualizada hasta la noche de este domingo-:



¿Si no tengo cita agendada por parte de la EPS puedo vacunarme en los megacentros?



No. Según las autoridades sanitarias y las directivas de las Empresas Sociales del Estado, en los megacentros deben acudir las personas que tienen cita previa agendada por parte de la EPS. Sin embargo, cuando han llegado personas que cumplen los requisitos -que estén dentro del rango de edad priorizado-, sin cita, se les ha asignado una agenda presencial. Es decir, se les ha programado una hora para que pueda recibir la vacuna el mismo día. Solo debe presentar la cédula.



En sentido, la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, expresó: “las personas están ansiosas por acceder a la vacuna, se solicita calma y prudencia, esperar de acuerdo a lo que se ha establecido por parte de Minsalud que es por etapa y con agenda. Las personas deben actualizar los datos y confiar que los van a contactar paulatinamente cuando haya suficiente vacuna”.



¿Hasta cuándo van a estar habilitados los megacentros?



Los megacentros se habilitaron con el propósito de acelerar el proceso de vacunación contra covid en Cali en las siguientes etapas priorizadas, ya que involucran un mayor número de personas a inmunizar. Según la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, se deberá esperar en el transcurso de esta semana que lleguen más biológicos a la ciudad para retomar las jornadas en los megacentros.



¿Los mayores de 80 años pueden acudir a estos sitios?



Las personas priorizadas en la etapa I del plan de vacunación que no hayan recibido el antídoto o que no hayan sido agendados podrán acercarse a los megacentros cuando sean nuevamente habilitados en este semana. “Son los más priorizados”.



¿Qué requisitos debe cumplir la personas que asista a los megacentros?



Quienes acudan a cualquier megacentro de vacunación con cita previa debe mostrar cédula de ciudadanía, estar registrado en Mi Vacuna, e ir con un acompañante.



¿Si soy del régimen contributivo puedo acudir a cualquier megacentro?



No. En los megacentros se está vacunando a las personas que están dentro del régimen subsidiado (Emssanar, coosalud, Asmet Salud, Mallamas, entre otras), no obstante, cada ESE tiene convenios con EPS (Comfenalco, Coomeva, SOS, Famisanar), es por ello que todo depende del contrato que tenga. Por ejemplo, en la ESE Norte, la gerente Angie Gutiérrez, precisó “atendemos régimen subsidiado y contributivo con quienes se tiene contratación, nosotros con Comfenalco EPS. La invitación, más que se acerquen a los megacentros, es actualizar los datos para poder ser contactados y agendados”, resaltó.



Entre tanto, María Piedad Echeverri Calderón, gerente de la Red de Salud de Ladera ESE, aseguró que por el momento “solo se está vacunando régimen subsidiado, idealmente mayores de 75 años, hasta que se den nuevas directrices”.



¿En qué horario funcionan?



Los megacentros funcionarán de lunes a sábado de 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. Los domingos y festivos la jornada es de 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde. Pero cabe precisar que estos sitios funcionan con agenda previa, es decir, la persona debe asistir en el horario que ha sido asignado.



¿Se implementará jornada con pico y cédula?



Aunque el Ministerio de Salud expidió una resolución donde indica que se puede implementar pico y cédula para las jornadas de vacunación sin barreras, en Cali, según la Secretaría de Salud la propuesta está en estudio, ya que si en los puntos establecidos se presentan aglomeraciones se implementará, todo dependerá de la afluencia que se tenga en los megacentros.



Piden actualizar base de datos

La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, hizo un llamado a las personas mayores de 60 años, quienes están priorizados en la fase II del Plan de Vacunación, para que realicen la actualización de datos con las respectivas EPS. “Lo más importante es que las personas mayores de 60 años revisen si están en Mi Vacuna, actualicen los datos y estén prestos a que los localice su EPS prontamente”.



Asimismo, precisó: “Vamos a abrir la etapa 2, sin cerrar la etapa 1, porque los mayores de 80 años que no hayan sido vacunados y que no logremos vacunar en estos días, podrán hacerlo en forma subsecuente. Estamos vacunando personas institucionalizadas y privadas de la libertad, y procedemos con personas entre 75 y 79 años”.