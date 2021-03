Ospina convocó reunión con expertos para preparar a Cali por un tercer pico de covid-19

Natalia Moreno Quintero

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, indicó este jueves que la próxima semana se llevará a cabo una reunión con el Comité de Expertos frente a la pandemia del coronavirus para analizar acciones preventivas y reactivas ante un posible tercer pico de contagios en la ciudad.



"Hemos decidido convocar a una cumbre de salubristas, epidemiólogos y autoridades de salud de la zona metropolitana para el próximo martes 23 de marzo a las 8:30 a.m., para evaluar y actuar frente al tercer pico del covid", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.



Fue el mismo alcalde quien, en declaraciones recogidas por este diario el pasado 9 de febrero, indicó que en la ciudad se presentará un tercer pico de contagios de coronavirus pues "no alcanzamos a tener inmunidad de rebaño y muchas personas aún tienen susceptibilidad". No obstante, el aumento en los casos y en la cantidad de personas que requieran hospitalización o atención en UCI dependerá del respeto por las medidas de bioseguridad por parte de los caleños durante estos días.



"Si la indisciplina social se mantiene nuestro tercer pico de la pandemia será realmente rudo y difícil", subrayó Ospina.

Pese a que en los últimos días el reporte diario de nuevos contagios se ha mantenido por debajo de 500 casos en la región, las autoridades temen que las reuniones familiares y las aglomeraciones durante este puente festivo y en la Semana Santa contribuyan a que las cifras se incrementen.



De acuerdo con la secretaria de Salud del Valle, María Cristinas Lesmes, el departamento solamente ha tenido un pico de contagios -el de diciembre y enero- pues anteriormente se observó una meseta larga en la que el promedio de casos notificados era de 500.



"Semana Santa es más paseo familiar, de quienes viven en la misma casa. Pero evidentemente hay un riesgo de que se incrementen los casos. Por eso desde la Secretaría de Salud del Valle les estamos pidiendo a las familias que no se reúnan con personas ajenas a sus núcleos familiares, que si van a salir de paseo sea en su núcleo familiar, y apliquen las medidas de protección. Estamos expectantes a lo que pueda pasar", dijo la funcionaria.



"El uso del tapabocas no lo podemos perder, así como el lavado de manos, el distanciamiento, mantener los espacios ventilados, etcétera", recordó.