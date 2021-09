"Taurinos están en la premodernidad": Ospina rechaza regreso de temporada taurina en Cali

El alcalde Jorge Iván Ospina se refirió este jueves al regreso de la temporada taurina a Cali, que fue anunciada por una empresa extranjera, y aseguró no estar de acuerdo con que estas prácticas se realicen en la ciudad.



"Completamente en contra, quiero decirlo, reiterarlo. Decirle a los amigos taurinos que están en premodernidad, que no están interpretando a las nuevas ciudadanías y no comprenden que el maltrato animal no se puede adelantar", enfatizó el Alcalde.



Ospina se refirió al evento taurino que, al parecer, se realizaría entre

el 18 y el 30 de diciembre en la capital del Valle, e indicó que no apoya estas actividades porque, para él, son representación del maltrato animal.



"Para mí, como médico, alcalde, salubrista, como ser social y político, los toros en corridas es un maltrato animal y debería ser proscrito", aseveró.



El alcalde Jorge Iván Ospina expresó su desacuerdo a las corridas de toros, tras la polémica que ha generado el regreso de la temporada taurina para este año en Cali. Además, en horas de la mañana, un grupo de animalistas vandalizó la fachada de la Plaza de Toros. pic.twitter.com/A9B358Y6s3 — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) September 30, 2021



Animalistas mancharon en contra de las corridas

Así como el Alcalde manifestó su desacuerdo con el regreso de las corridas de toros a Cali, un grupo de animalistas también expresó su malestar y en la tarde de este miércoles protestaron en contra del anuncio.



Con un plantón pacífico realizado en las afueras de la plaza de toros de Cali, Arena Cañaveralejo, colectivos antitaurinos pintaron el letrero del establecimiento con sangre falsa y pidieron a Ospina no permitir que se realicen estas actividades en la ciudad.



"Una práctica como las corridas de toros que se basa en dolor de los animales y el asesinato de ellos como festejo público. No podemos permitir que esta práctica siga siendo sostenida por un infame y corrupto lobby político protoreo", manifestó Carol Ruiz, activista de la Federación de Liberación Animal.



Entre tanto, líderes de estos colectivos anunciaron que el próximo sábado 2 de octubre realizarán una marcha para rechazar el regreso de las corridas de toros; la manifestación iniciará hacia las 3:00 p.m. en el Parque de las Banderas y que terminará frente a la plaza de toros.