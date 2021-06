Reparar todos los semáforos de Cali dañados en el paro demoraría tres meses más

Álvaro José Carvajal Vidarte

La columna vertebral de la movilidad caleña, su red de semáforos, fue duramente golpeada durante las protestas de los últimos días. Y eso lo padecen día a día los caleños que transitan por los corredores de la ciudad, donde en algunos sectores se pueden ver aún las marcas del vandalismo que azotó a Cali: semáforos intermitentes o apagados, cajas de control destrozadas, red de fibra óptica arrancada.



Y pese a los esfuerzos de las cuadrillas de mantenimiento de la Secretaría de Movilidad, aún persisten sectores donde el caos vial impera ante la inoperancia de estos vitales elementos de regulación de tránsito. Ya casi parece habitual, en algunas intersecciones, la regulación de tráfico por parte de jóvenes con un trapo rojo que esperan a cambio que les arrojen algunas monedas.



“Aquí aplica el famoso concepto de la ventana rota. La gente, al ver los semáforos sin operar o a medias, comienza a contagiarse de los malos comportamientos viales y cree que puede infringir las normas... y como (los vándalos) también dañaron las fotomultas y un buen porcentaje de guardas se encuentra regulando el tráfico en los cruces donde dañaron semáforos, no hay sanciones, no hay control”, aseveró Lina Sarria, líder de la Comuna 5, quien se quejó de los daños en el semáforo de la Carrera 1 con Calle 52.



Según William Vallejo, secretario de Movilidad de Cali, la cifras de los daños a los semáforos de la ciudad dicen que a la fecha 61 intersecciones están fuera de servicio, de un total de 107 daños reportados.



“Estamos sacando un boletín diario donde les notificamos a los caleños los avances en los arreglos, no es tan rápido como quisiéramos, pero además de los daños por el paro se suman los daños habituales”, precisó.

El titular de Movilidad explica que estima que en 90 días esté reparada en gran parte la red de semáforos de Cali. “Aquí todo depende de la celeridad con que la aseguradora —que cubrirá los daños— nos entregue esos elementos. Lo que estamos haciendo ahora es reparar lo que podemos con los suministros que tenemos y habilitando piezas de otras intersecciones dañadas... recuperar lo que quedó. Así fue como pudimos poner el servicio el cruce de la Carrera 100 con Calle 16 y el de la Avenida 3 Norte con Carrera 34”.



La Secretaría de Movilidad manifestó que la aseguradora realizará toda la reposición de los equipos afectados, sin ningún costo para el Municipio.



“Yo creo nos demoramos tres meses, porque son muchas cosas por arreglar y la recuperación de la red de semáforos ronda los $7.300 millones, pero yo considero que se incrementará porque hay algunas zonas que aún tenemos que evaluar”, complementó.

Según la Secretaría de Movilidad de Cali las comunas 11, 9, 3, 10, 19, 2, 7, 8 y 22 son las más afectadas con daños a su sistema de semáforos.

Pero más allá de eso, la posibilidad de habilitación de esta red radica en que algunos componentes tecnológicos robados o dañados tienen que ser importados y en medio del proceso estatal de adquisición, importación, etc., la gestión podría prolongarse.



Pero lo que preocupa más allá de todo este panorama es que la red de fibra óptica de la ciudad, y que conecta a los semáforos con la central —Scala—, el gran cerebro de sistema, también fue vandalizada; dicha fibra se extiende por los corredores del MÍO y sus estaciones. En otras palabras, el cerebro puede funcionar bien, los semáforos también, pero no hay sistema nervioso que permita su conexión.



Hasta este domingo, la conexión con la central semafórica Scala, a través de la cual se comunican los equipos ubicados en los corredores del sistema integrado de transporte masivo MÍO y permite el monitoreo y gestión del tráfico, se encuentra operando en 26 %.



“La recuperación de la conectividad de la central de tráfico de la ciudad con los corredores del sistema MÍO es fundamental para el desarrollo del proyecto de Cali Inteligente, ya que a través de dicha conectividad se implementará la gestión inteligente de la movilidad... Nuestro objetivo es poner en servicio 20 intersecciones en los próximos días”, proyectó.

"El llamado que hago es que cuando se encuentren un semáforo dañado, hagan el pare, esa es la norma, y se demoran solo algunos segundos, que son vitales para salvar vidas"

William Vallejo, secretario de Movilidad.

Frente a la posibilidad de ubicar guardas de tránsito en todas las intersecciones afectadas de Cali, el Secretario de Movilidad hace cuentas, pero no cuadran.



“Tenemos cerca de 597 agentes de tránsito para trabajar en tres turnos, pero hay que quitarle el 30 % por comorbilidades, impedimentos médicos, vacaciones, en fin, razones justificadas, —418 agentes habilitados—, es decir, por turno, 140 unidades, pero en intersecciones muy grandes como el de la Carrera 1 con Calle 52 necesitamos al menos dos o tres agentes. Entonces, si multiplicamos eso por los cruces afectados, necesitaríamos 122 personas por turno regulando el tráfico en estos cruces, dedicados exclusivamente a eso. Si los pongo a todos en eso, no puedo atender accidentes de tránsito, no podría atender las oficinas. Por eso, humanamente es imposible tener agentes de tránsito las 24 horas en los cruces afectados; por eso se están priorizando para esta labor los puntos más importantes de los corredores principales”, explica.



A este panorama se suma que en algunos de estos cruces hay intimidaciones a los agentes de Tránsito para que no ejerzan su labor.

Por su parte, el concejal Roberto Rodríguez manifiesta que falta más celeridad en la recuperación de los semáforos de Cali.



“Lo que le he escuchado al Alcalde es que utilizará parte de los recursos del empréstito —préstamo por $650.000 millones— para recuperar la red de fibra óptica, vital para los semáforos y para el programa de Cali Inteligente”.



Dice que lo más delicado es que ante la ausencia de semáforos y fotomultas la gente aumentó la velocidad al manejar.



“Se está generando una anarquía vial en Cali. Por eso hay que recuperar los semáforos, en especial en los corredores principales de Cali. Una solución es que traslademos los semáforos buenos que están en vías que no están en tanto conflicto o en zonas críticas y los ubiquemos en las intersecciones de corredores principales donde fueron vandalizados los equipos, los semáforos se necesitan en esas vías de alta congestión”, recomendó.

En algunos cruces de la ciudad, donde hay semáforos dañados, algunos jóvenes regulan el tráfico a cambio de algunas monedas. José Luis Guzmán / El País

Debe primar la vida

Para la concejal Alexandra Hernández, la reparación de la red semafórica avanza lenta, aunque es consciente que el número de equipos afectados es grande.



“Yo le dije al Secretario de Movilidad que no dedicara los guardas de Tránsito a los controles del pico y placa, sino que la prioridad debería ser la regulación de ellos en los cruces donde no funcionan los semáforos”.



Reitera que la falta de semáforos ha contagiado a los caleños de malos comportamientos en las vías como no respetarlos en los puntos en que sí funcionan, circular en contravía o usar los carriles del MÍO.



“Además tengo entendido que en algunos de estos cruces donde no hay semáforos llegaron los guardas a regular y la comunidad los sacó de allí y eso no puede ser así”.