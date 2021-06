Proyecto del bulevar de San Antonio tampoco se realizaría

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Después de que el alcalde Jorge Iván Ospina ordenara reorientar los recursos del empréstito para proyectos de inclusión social y reconstruir el MÍO, la remodelación de la Avenida Sexta fue suspendida, una situación similar también compartiría el Bulevar de San Antonio, que buscaba conectar este barrio con el centro histórico de Cali.



“El Bulevar es un proyecto que no se sabe a ciencia cierta cuál será su costo, por lo que cuando Planeación Municipal termine los diseños, habrá que mirar qué tan prioritario es. Pero lo que si no vamos es a intervenir la Sexta, en donde ya teníamos un camino ganado, veo muy difícil hacer el Bulevar, pero no es una decisión tomada aún”, explicó Néstor Martínez, secretario de Infraestructura.



Sin embargo, dio la tranquilidad que eso no ocurrirá con proyectos como el puente de Chipichape, una de las megaobras pendientes, cuyos diseños deben ser terminados por la Empresa Municipal de Renovación Urbana, Emru, para agosto e iniciar obras a finales del año. Su inversión -con recursos ya garantizados- será de $20.000 millones.



Para la concejala Diana Rojas, “desde que se aprobó el crédito de los $650.000 millones, en Cali nos preguntamos esos recursos en qué se invertirán, porque realmente nunca nos ha quedo claro. Es importante que sepamos con claridad el destino de los recursos”.

Entretanto, la Secretaría de Infraestructura de Cali realizó ayer su primera rendición de cuentas, en donde dio detalles sobre las cinco obras que están ejecución en toda la ciudad, y cómo se ha logrado terminar en su totalidad otras tres, pese a las dificultades por la pandemia, la temporada de lluvias en el mes de abril y el paro nacional, que frenó obras por casi dos meses.

Obras en ejecución



Además del Plan Bicentenario para la rehabilitación de vías y el mantenimiento de los corredores rurales, en estos momentos hay tres proyectos en ejecución en la capital vallecaucana.



La obra que está más avanzada es la ampliación de la vía Cali-Jamundí, uno de los proyectos de la Administración de Armitage, que al día de hoy ha invertido el 94 % de los $101 mil millones que cuesta la intervención. Hay que recordar que el objetivo del contrato es construir un tercer carril a lado y lado de la vía, con un longitud de 3,5 kilómetros y 28 metros de ancho desde el puente sobre el río Lili hasta la Carrera 127.



“Tuvimos problemas de rendimiento el año pasado por la pandemia y este 2021 nos ha afectado el paro, que suspendió las obras, pero ya las reiniciamos y esperamos entregar el 100 % dentro de 30 días hábiles, o sea concluir la carpeta asfáltica”, indicó Martínez.



En ejecución también se encuentra la Avenida Circunvalación entre carreras 76 y 78, en el suroccidente de la ciudad. Las actividades principales consisten en la construcción de un puente vehicular de 23 metros de longitud y la realización de vías en dos calzadas, cada una con 7,2 metros de ancho. El avance actual es del 78 % y la inversión llega a los $10.000 millones.



El proyecto que más atrasado se encuentra es el Parque Río Cali (otra megaobra), pues apenas lleva un 24 % de la adecuación de 85.752 metros cuadrados de espacio público en el oeste de Cali.

Hay que recordar que en febrero se entregó el primer tramo, que se extiende desde el parque central del río Cali a la altura del CAM. Por ende, ahora se encuentra en construcción de la segunda etapa, entre las calles 8 y 15 sobre el río Cali.

Obras concluidas



Desde que se retomaron las labores de construcción en febrero del 2020, a la fecha hay tres obras ya concluidas. Una de ellas es la intersección de la Carrera 100 con Calle 25, en el sur de Cali, un proyecto que hacía parte de la 21 megaobras.



“Consistió en la construcción de dos puentes viales que facilitan la entrada a Valle del Lili y la ciudad universitaria, además de la realización de 1.6 kilómetros de ciclorrutas. Estas son obras que, además, permitirán atraer más pasajeros para el MÍO”, explicó Martínez, quien indicó que se invirtieron $58.000 millones.



A este proyecto se suma el puente de la Avenida Ciudad de Cali, que conecta el sector de Valle del Lili, sobre la Carrera 99, con Bochalema, a la altura de la Carrera 109, cuyo costo llegó a los $26.000 millones. Sin embargo, todavía hace falta implementar una serie de intersecciones viales a través de semaforización a la altura de la Carrera 109, como lo solicitó la Secretaría de Movilidad.



“También entregamos en su totalidad la ampliación de la vía a Pance, con un total de 3,5 kilómetros. Al final, tuvimos que sumar 1,6 kilómetros a raíz de las condiciones geo-técnicas del sector. Dentro de estas obras construimos 2,9 kilómetros de bicicarril, un andén generoso para los peatones y unas bahías de parqueo en el sector de la entrada 3 a Pance. La inversión llegó a los $37.000 millones”, precisó el Secretario de Infraestructura.



Renovación de vías

Entre el año pasado y lo corrido del 2021 se han intervenido un total de 158.602 metros cuadrados dentro del mejoramiento de la malla vial de la ciudad, conocido como Plan Bicentenario. Estos avances involucran 121 barrios y los corregimientos de Pance, La Buitrera, Los Andes, Pichindé, La Leonera, El Saladito, La Castilla, Montebello, Golondrinas y La Paz.



Sin embargo, toda la zona rural ha sido beneficiada dentro del mantenimiento de las vías, que implica acciones de rocería, barrido de malezas, limpieza de canaletas y de alcantarillas.

Proyecto Lazos



Este proyecto consiste en garantizar la unión entre el norte y sur de Cali, mediante la continuidad de ejes viales a través de nueve obras y otras cinco de oriente-occidente, como la prolongación de la avenida Circunvalación desde la carrera 83 hasta la carrera 122 (etapa 2 de la obra).



“Otro proyecto dentro de ese paquete es conectar la Avenida Ciudad de Cali desde la Carrera 109 hasta la Carrera 168, cerca al río Jamundí, que se ejecutará de la mano con la Agencia Nacional de Infraestructura para vincularlas dentro de la concesión de malla vial 5G del Valle. Eso ya está contratado y en los próximos cuatro años se ejecutará la obra”, contó el secretario de Infraestructura de Cali, Néstor Martínez.