Álvaro José Carvajal Vidarte

"Recursos del alumbrado navideño no pueden usarse en otra actividad": gerente de Emcali

En Cali no cesa la polémica desatada por la inversión de $10.334 millones para el alumbrado navideño, en medio de la pandemia de covid-19.



Concejales y veedores ciudadanos consultados por El País expresaron su preocupación por la propuesta pues, además de los recursos invertidos, existe el temor de que se presenten situaciones que pongan en riesgo la salud de los caleños.



Al respecto, el gerente de Empresas Municipales de Cali, Emcali, Juan Diego Flórez, aseguró que entiende la polémica, pero ahondó sobre la destinación de los recursos y el mensaje que quieren dar con el alumbrado.



"Entiendo cuando la gente expresa las necesidad, que son muchas y de muchos sectores, pero también debo decirles que tenemos unas líneas para poder seguir", dijo este miércoles en entrevista con La W.



Explicó que según las disposiciones legales de orden nacional (Ley 1819 de 2016) y municipal (Acuerdo 434 de 2017), la Administración tiene la posibilidad de destinar para alumbrado público ornamental, o alumbrado navideño, el 10 % de los recursos recogidos por alumbrado público en el año.



"El recaudo de Cali, más o menos en un año, de alumbrado público es de 130.000 - 140.000 millones de pesos, es decir que el 10 % de esos recursos, que son de destinación especifica, que no pueden usarse en ninguna otra actividad (...) deben ir enfocados a eso (el alumbrado navideño)", aseveró.

Lea además: En Cali están prohibidas caravanas y eventos masivos en Halloween: Ospina



Sobre las distintas críticas de diversos sectores por la millonaria inversión ante las dificultades económicas por la emergencia sanitaria, afirmó que entiende "cuando se mira desde el punto de vista de la conveniencia o no" pero que una de las intenciones de la Alcaldía es "no perder el formato, que significa el patrimonio inmaterial de la actividad decembrina y la actividad del alumbrado, que en Cali tiene bastante fuerza y acogida".



"Es una oportunidad de pedagogía, una oportunidad para nosotros de llevar el mensaje no solamente de resiliencia en este momento, sino la oportunidad de llevar a las casas de las personas el mensaje de cuidado para con la pandemia, y cumplir con uno de nuestros objetivos que es tener alumbrado público para muchos caleños que así lo quieren", apuntó.

Flórez ya había adelantado a El País que en el alumbrado se dispondrán de caravanas que llevarán a las 22 comunas de Cali la historia de una familia tradicional de la ciudad, conformada por padres, abuelos y una niña de seis años llamada Esperanza, contará "en una obra de teatro, los pormenores de lo que es sufrir la enfermedad del covid dentro de su seno familia".



"Esta apuesta pedagógica va a tener acompañamiento de zanqueros, luces, tecnología dentro de la caravana, y queremos incentivar a las personas al uso de las medidas de bioseguridad, que se cuiden y ayuden a cuidar a los demás", resaltó.



Así será la inversión

Para la parte conceptual, diseño, todo lo que son los personajes se destinarán $400 millones.



Para la elaboración, montaje, toda la apuesta de la caravana son $6500 millones.



Para la apuesta tecnológica de luces, todo lo que tiene que ver con la parte de alumbrado van enfocados $1900 millones.



Logística, alquiler de vehículos se destinarán $1300 millones.