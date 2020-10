Álvaro José Carvajal Vidarte

En Cali no se pueden hacer caravanas, ni fiestas masivas o eventos que generen aglomeraciones en centros comerciales el próximo sábado 31 de octubre, día de Halloween.



Así lo recordó este martes el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, en medio de la 'Cumbre Metropolitana covid-19, retos y perspectivas territoriales', que se lleva a cabo en la capital del Valle entre autoridades departamentales y de los municipios de Cali, Jamundí, Yumbo, Dagua, Palmira y Candelaria.



"Queremos invitar a la comunidad a que no existan espacios de encuentro social; decirle a los centros comerciales que no pueden adelantar fiestas y eventos que congreguen a la población", indicó Ospina, a propósito del temor por las posibles aglomeraciones que se puedan presentar el próximo 31 de octubre en la ciudad.



Así mismo, recordó que en la ciudad "están prohibidas las caravanas y cualquier evento masivo", e invitó a los padres a que "de la misma forma que los niños no van a estudiar, ellos no circulen en el barrio y la actividad del disfraz se lleve en cada uno de los hogares".

Hasta el momento, Cali no ha decidido tomar medidas restrictivas como el toque de queda o la ley seca.

A pesar de que algunas voces han pedido a la administración que piense en decretar medidas restrictivas como el toque de queda y la ley seca, Ospina no anunció ninguna decisión al respecto y solo resaltó que algunas municipalidades vecinas, como Yumbo, han tomado esa decisión.



La cumbre, que se realiza desde las 9:00 de la mañana, cuenta con la presencia de los alcaldes de Cali, Jamundí, Yumbo y Palmira, los autoridades de Salud de Candelaria y Dagua; de la Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán; del viceministro de Salud Pública, Luis Alexander Moscoso; y de las secretarias de Salud de Cali y el Valle, Miyerlandi Torres y María Cristina Lesmes, entre otras autoridades sanitarias.



En el marco del evento se firmó un pacto en el que se busca fortalecer la estrategia conjunta de los municipios del área metropolitana para hacer frente a la pandemia, mediante la aplicación de protocolos, la implementación de recomendaciones de las autoridades sanitarias y el fomento del intercambio de información, análisis y experiencias.

