¿Cómo será el alumbrado navideño de Cali que costará más de $10 mil millones?

Jhon Edward Montenegro Jimenez

La inversión de $10.334 millones que costará el alumbrado navideño de la ciudad, en medio de la pandemia, ha generado una nueva polémica.



En esta oportunidad, las Empresas Municipales de Cali, Emcali, estarán a cargo de la ejecución del evento, así se estableció en un contrato interadministrativo con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales, Uaespm, el cual se expidió el 22 de julio de este año y va hasta el 31 de diciembre de 2020.



Son varias las voces a favor y en contra de la inversión de este evento que espera generar 522 empleos directos, tener 10 millones de luces y 56 vehículos para las caravanas.



Algunos concejales y veedores ciudadanos consideran que el costo del contrato es elevado y la forma como se tiene planeado realizar -un alumbrado móvil- no es coherente con el propósito de prevenir contagios por Covid-19. Sin embargo, como estos recursos son de destinación específica, es decir, que se tienen invertir solo en este evento de diciembre, piden que se detallen las actividades y la manera a desarrollarse.

Es por esto que el gerente general de Emcali, Juan Diego Flórez, explicó que este año por razones de la pandemia no se podrá tener el alumbrado en un sitio fijo donde la gente se aglomera, por lo tanto, el propósito es llevar el alumbrado a las comunas y barrios de Cali para que las personas puedan disfrutar desde su casa.



“Para eso se ha dispuesto de caravanas que van a llevar a las 22 comunas una propuesta pedagógica y cultural del alumbrado navideño. ¿Qué se va a hacer? se va a contar la historia de una familia tradicional de Cali que tiene una niña de 6 años llamada Esperanza, donde les cuenta a las personas, en una obra de teatro, los pormenores de lo que es sufrir la enfermedad del covid dentro de su seno familiar. Esta apuesta pedagógica va a tener acompañamiento de zanqueros, luces, tecnología dentro de la caravana, y queremos incentivar a las personas al uso de las medidas de bioseguridad, que se cuiden y ayuden a cuidar a los demás”, comentó Flórez.



De igual forma, aseguró que estas apuesta estarán acompañadas de la Secretaría de Seguridad “que va a garantizar que en el predio de la caravana y en el posterior no se generen aglomeraciones ni uso indebido del espacio público”.



Las caravanas se realizarán de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. en algunos barrios residenciales, en otros sectores comerciales podrá ir hasta las 12 de la medianoche.

56 vehículos se utilizarán para las caravanas, en las cuales se presentará una obra de teatro y juegos lumínicos con figuras mecatrónicas y luces con pixeles Led.

Entre tanto, Flórez señaló que la posibilidad de un mapping, como se había mencionado inicialmente, no se podrá realizar. “Consultado con la Secretaría de Salud puede generar la tentación de querer desplazarse a verlo, entonces es probable que esa apuesta no la podamos tener en cuenta porque debemos garantizar que no haya aglomeraciones”.

Por otra parte, el Gerente de Emcali aclaró que los $10.344 millones no solo estarán enfocados en el gasto de las caravanas (ver recuadro Así será la inversión), ya que la empresa espera tener utilidades de ese contrato, “entre el 3 % y 4%, son recursos entran a caja, van a permitir financieramente tener más ingresos, y eso es algo que no se había visto hace algunos años, por eso decimos que es muy positivo que en vez de contratar cualquier otra empresa se contrate a Emcali”.

Voces a favor y en contra



Para algunos ciudadanos y concejales la apuesta del alumbrado navideño móvil no es viable durante esta época de pandemia.



De hecho, en una encuesta realizada en las redes sociales de El País, el 93,3 % de los votantes (2231) manifestaron no estar de acuerdo con la inversión que se realizará.



De igual forma, la veedora ciudadana Luz Betty Jiménez de Borrero, considera que “llevar el alumbrado navideño a los barrios y comunas es un acto contrario a lo afirmado por el alcalde Ospina, se pone en riesgo la propia vida de los caleños que saldrán a las calles formando aglomeraciones para observar el espectáculo con las caravanas”.



Entre tanto, algunos concejales afirman que la propuesta del alumbrado es incoherente. “Nos metemos en la dinámica de feria virtual para prevenir contagios, pero con el alumbrado móvil de alguna forma propicia aglomeraciones y descontrol en la ciudadanía. Creo que debemos ser articulados en las actividades que se van a desarrollar en diciembre; deberíamos plantear la posibilidad de una feria alterna: una parte digital y otra presencial controlada”, aseveró el cabildante Fernando Tamayo.

El inicio de montaje de las carrozas será entre el 15 de noviembre y el 5 de diciembre. El recorrido será desde el 7 de diciembre al 7 de enero. El 24 y 31 de diciembre las caravanas no van a circular por las comunas.

Para la concejal Diana Rojas “es contradictorio tener un alumbrado navideño 100 % presencial y una feria 100 % virtual. La virtualidad de la feria es para evitar aglomeraciones, pero la Alcaldía no ha explicado cómo el alumbrado sí puede garantizar el distanciamiento”.



Por su parte, Juan Martín Bravo, considera que aunque los recursos del alumbrado público de la feria se podían modificar hasta mediados de este año, “pero como no se hicieron, no se pueden llevar hacia la salud, educación, seguridad, entonces los recursos tienen que ejecutarse, prefiero que le llegue plata a un artista, a que no se ejecute, y el alumbrado le lleva alegría a los caleños. Dentro del contrato está que se tendrán carrozas; hay que tener ojo con la contratación”.

Así será la inversión



Para la parte conceptual, diseño, todo lo que son los personajes se destinarán $400 millones.



Para la elaboración, montaje, toda la apuesta de la caravana son $6500 millones.



Para la apuesta tecnológica de luces, todo lo que tiene que ver con la parte de alumbrado van enfocados $1900 millones.



Logística, alquiler de vehículos se destinarán $1300 millones.