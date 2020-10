Reacciones a la opción de recurrir al Cecep para iniciar la Universidad Distrital

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Cali apunta a consolidar su universidad pública Distrital en el Oriente, como plan para reducir la brecha de acceso a la educación superior en la ciudad y generar alrededor de 2500 cupos para nuevos estudiantes en carreras técnicas, tecnológicas y profesionales.



En principio, según lo explicado por el alcalde Jorge Iván Ospina, se solicitará a la Nación que le ceda a la ciudad la administración de la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, Cecep, que actualmente se encuentra inmerso en un proceso de extinción de dominio y está bajo la tutela de la Sociedad de Activos Especiales, SAE.



“Queremos que esa institución pase a operación y control de la ciudad para transformarla y constituirla en la Universidad Distrital de Cali. Y que esa Universidad recoja el acumulado científico, profesional, técnico que se ha desarrollado desde el Cecep y que todas las responsabilidades que hoy tiene el Cecep, en términos de talento humano y procesos, sean adquiridos por la ciudad”, dijo Ospina, quien aclaró que lo que se está pidiendo es que se otorgue el pénsum, los contenidos programáticos y servicios con los que ya cuenta el Cecep, no su infraestructura física.

Puede leer: Alcaldía pide a Duque que le ceda el Cecep para iniciar proyecto de Universidad Distrital

El Mandatario añadió que la intención de la cesión ya es conocida por el presidente de la República, Iván Duque, pero solo hasta ayer se materializó oficialmente la solicitud al Gobierno Nacional a través de una misiva firmada por su gabinete.“Estoy convencido que en menos de seis meses la ciudad va a tener una Universidad Distrital”, afirmó Ospina, quien señaló que la idea es que en dicha institución se brinden procesos de formación técnica, tecnológica y profesional, mediante convenios con universidades privadas.



De acuerdo con el Mandatario, anualmente se gradúan 16.500 estudiantes en el Oriente de la ciudad y no tienen acceso a la educación superior.

Además, solo el 4 % de la educación terciaria de la ciudad está presente en esta zona y solo el 5 % de la población que reside en el ala oriental de Cali accede a la educación superior.

De acuerdo con estimaciones de la Alcaldía, inicialmente, en la Universidad Distrital se podrían generar 2500 cupos para nuevos estudiantes del oriente.

Ospina añadió que para la construcción de la sede de la Universidad Distrital serían destinados $100.000 millones que serían financiados, en parte, con el crédito por $650.000 millones recién aprobado por el Concejo.



Cabe recordar que esta iniciativa no se encontraba registrada entre el banco de proyectos movilizadores a ejecutar con dichos recursos.

Según explicó el Alcalde de Cali, la Universidad Distrital garantizaría su sostenibilidad con “recurso público bien ejecutado, con concurrencia de la ciudad, del Departamento, de la Nación y, seguramente, de las personas que estudiarán ahí”.

Una propuesta polémica

​

La decisión de la Alcaldía de solicitar a la Nación la administración del Cecep generó reacciones encontradas de parte de concejales y analistas en educación de la ciudad.



Una de las dudas que plantea el concejal Fernando Tamayo en torno a esta iniciativa es el hecho de administrar una nueva entidad, sin recurrir al inmueble en el que opera.



“Si no se va a utilizar la infraestructura física del Cecep sino que se va a insistir en la construcción de una universidad en el oriente, no veo sentido a asumir la responsabilidad de esta entidad universitaria, más a sabiendas que podríamos hacer un convenio con la Universidad del Valle, que es una de las mejores universidades de Colombia”, afirmó.



Tamayo añadió que desde el Municipio se podría recurrir a las ya establecidas Escuela Nacional del Deporte y la Universidad Antonio José Camacho para generar opciones de cobertura universitaria en el oriente.



“Abrirnos a tener el Cecep bajo la competencia de la ciudad, que está sin dinero, y que esto implica unos gastos de mantenimiento, teniendo entidades serias y respetables, es un esfuerzo innecesario”, aseguró el cabildante.



El concejal Carlos Hernán Rodríguez indicó que, según sus cálculos, la Universidad Distrital que se quiere desarrollar en el oriente de Cali podría tener un costo de $360.000 millones, por lo que, al igual que Tamayo, ha referido que se debería apostar más a impulsar tanto la Escuela Nacional del Deporte como la Universidad Antonio José Camacho.



Por su parte, Luz Marina Londoño, directora ejecutiva de la Comisión Vallecaucana por la Educación, dijo que “por ubicación geográfica es una buena oportunidad para todas las personas que están en esa zona de la ciudad. Sin embargo, este proyecto requiere mucha inversión y se pueden aprovechar de mejor manera los recursos si se invierten e inyectan en las universidades públicas que ya existen”.



Londoño remarcó que más que pensar en la construcción de un nuevo campus universitario en la ciudad, la apuesta de una eventual Universidad Distrital debe apuntar a una propuesta educativa diferencial y enfocada en generar personal que tenga cabida en el mercado laboral.



“Los pénsums deben ser pertinentes a lo que se está necesitando actualmente en el contexto de la región. Si se va a ofrecer más de lo mismo, no tiene sentido un proyecto así. Se debe hacer un análisis de lo que está necesitando el sector productivo y empresarial, porque no se puede pensar que lo que ya hay puede cubrir la demanda del mercado laboral ni es innovador”, dijo Londoño.



Al respecto, según explicó el secretario de Educación Municipal, William Rodríguez, la formación de talento humano que se daría en la Universidad Distrital partiría de contenidos acordes a las características de la ciudad y su mercado laboral.

“El Cecep tiene más de once programas tecnológicos de alta calidad y todos son en ámbitos de gestión, como en lo cultural, en obras civiles, en administración, en mecatrónica. Todas estas tecnologías responden a las nuevas vocaciones que debe desarrollar la ciudad”, explicó Rodríguez.