Que no le pase: mujer quedó endeudada tras invertir en una pirámide y ser engañada en Cali

Una mujer de Cali fue víctima de una pirámide, tras invertir $10 millones con una tarjeta de crédito y no recibir un solo peso a cambio. Tras reclamar, los presuntos responsables del negocio desaparecieron.



Sandra Milena Velasco, administradora de empresas de profesión, contó a Blu Radio que debido a la pandemia del covid-19, perdió su empleo y en busca de una salida económica para sustentar sus gastos y sacar adelante a su hijo, accedió a un negocio que le propuso su mejor amiga.



Según Velasco, el negocio consistía en ser parte de una empresa de inversión en Cali, donde además de obtener réditos económicos, tendría otros beneficios.



"Ella me dijo que esto era muy bueno porque con el método de inversión gana educación, viajes y fuera de eso una rentabilidad que me daban y que el dinero debía dejarlo por tres años. Me dijo que si tenía tarjetas de crédito hiciera un avance porque ella lo había hecho y ya estaba recibiendo. En medio de toda la situación que he estado viviendo yo accedí", expresó la mujer.

Sandra Milena optó por invertir $10.000.000 con una tarjeta de crédito y según el negocio, recibiría las supuestas ganancias a partir del mes de febrero.



Sin embargo, conforme pasaba el tiempo y ella reclamaba, fue creciendo la sospecha de que se trataba de un engaño. Fue a reclamar a las oficinas de la empresa, donde le hicieron firmar un documento para la devolución del dinero, pero días después regresó y el lugar estaba desocupado.



"Empecé a indagar con ella para que me colaborara porque fue ella la que me invitó y ahí se echó para atrás. Me dijo que a me tocaba ir a la oficina de la empresa Generación ZOE y nadie me da respuesta de ese dinero, las cuotas en el banco no dan espera y estoy endeudada", contó.



Denunció además que apenas comenzó a reclamar el dinero invertido, fue sacada de los grupos de WhatsApp y no volvió a recibir respuesta sobre su caso.



Ahora asegura que se encuentra más endeudada de lo que estaba antes, además afirma que conoció personas que invirtieron hasta $100 millones en el supuesto negocio.