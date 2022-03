¿Por qué los recibos de energía están llegando más caros? La respuesta de Emcali

Diferentes murmullos se escucharon a lo largo de la fila cuando María Luisa Reinel, habitante de la Comuna 21 de la ciudad, comenzó a hablar mientras enseñaba con firmeza el recibo de pago del servicio de energía del mes de marzo, expedido por las Empresas Municipales de Cali, Emcali.



“Estoy aterrada, la factura me venía saliendo por $168.000 y para este mes me llegó de $300.000. Prácticamente uno deja de comer para pagar estos recibos”, afirmó, mientras que al unísono, las personas que estaban detrás de ella en el punto de pago ubicado en el CAM (Centro Administrativo Municipal) lanzaron comentarios similares con relación al elevado precio de la energía.



Una de ellas fue Marta Ruiz, residente del barrio Terrón Colorado, en la Comuna 1, quien expuso que al menos en el último año, dejó de pagar los $30.000 habituales para cancelar $40.000 cada mes.



“Lo curioso es que siempre cocino con gas y ni siquiera tengo televisor en mi casa, entonces este aumento me parece horrible”, contó.



María Luisa y Marta hacen parte de las 700.000 personas usuarias de Emcali en Cali, Yumbo y Puerto Tejada, que han venido experimentando con desazón el aumento de precio en este servicio tan importante para los hogares.



A lo largo de la semana, diferentes usuarios también publicaron en sus redes sociales las quejas por los elevados precios que deben pagar.

Emcali responde

La explicación del aumento del valor de los recibos en el servicio de la energía se debe, según las Empresas Municipales, a un rezago tarifario que viene desde el 2020, el año del inicio de la pandemia del Covid-19.



En ese momento y por orden del Gobierno Nacional, se estipuló que las empresas prestadoras de servicios públicos del país debían congelar sus tarifas para no ‘ahogar’ a las personas que se estaban quedando sin ingresos a causa del encierro producido por la llegada del virus.



Marino del Río, el gerente de energía de Emcali, sostuvo que la compañía durante ese tiempo dejó de recibir alrededor de $60.000 millones, una cifra que debe recuperarse a través de un aumento del 3% en los recibos actuales.



“La Superintendencia de Servicios Públicos, cuando los diferentes sectores se comenzaron a normalizar, nos permitió empezar a aplicar la tarifa real y recuperar ese rezago”, explicó Del Río.



El gerente de Energía hizo énfasis en que este cobro se viene haciendo desde finales del año pasado y que se extenderá hasta julio del 2022, cuando se espera que la tarifa se vuelva a estabilizar.



Además, el Gerente dejó en claro que los precios también se han aumentado por un factor ajeno a Emcali, que es el IPP (Índice de Precios del Productor).



“El IPP es un indicador establecido por el Banco de la República que creció un 16 % en el 2021 y un 10 % en este 2022. Esto impacta en algunas variables como el costo unitario y el sistema de distribución en la compra de energía, y ese incremento también se ve en las facturas”, precisó del Río.

Cabe anotar que en agosto del año pasado Emcali realizó un plan de financiación de usuarios en mora, otorgando plazos de hasta 120 meses para clientes residenciales.

Otra visión

Óscar Zúñiga, vocal de control de Emcali, aseguró que en cierta medida es entendible lo del rezago tarifario. No obstante, ve con preocupación el aumento del precio de la energía.



“No hay una correspondencia en el incremento, porque la generación de energía está siendo a base hidráulica, que es mucho más barata que producirla a través de plantas térmicas”, indicó.



Por otro lado, el concejal Roberto Rodríguez piensa que la situación es más compleja, dado que la economía de los caleños se ha visto afectada en diferentes ámbitos a partir del inicio de la pandemia.



“Este no es un tema nuevo, lo que pasa es que ahora los hogares lo sienten más, pues la inflación en los productos de la canasta familiar, por ejemplo, está sobre el 20 %, entonces las personas están revisando en detalle sus recibos. Cada vez se les complica más pagar sus cuentas”, explicó.

Por orden del Gobierno Nacional, las empresas municipales del país congelaron su tarifa en el año 2020. Sin embargo, no todas las personas han podido recuperarse económicamente.

Bajar el consumo

Finalmente, Marino del Río, gerente de energía de Emcali, realizó una recomendación a los usuarios para evitar un precio mayor en las facturas durante estos meses.



“Les decimos a las personas que traten de hacer un uso racional de los elementos que tengan en sus casas para así evitar altos consumos que luego se vean reflejados en los cobros. Recordemos que lo que estamos viviendo es también un tema de nivel nacional”, precisó.



Sin embargo, más allá de la explicación y de las recomendaciones, los murmullos y las caras largas seguirán ‘desfilando’ por los puntos de cobro de Empresas Municipales.

Acuerdos de pago, la otra alternativa

-Ante el aumento en el precio de los recibos de energía, los usuarios también tienen la posibilidad de llegar a acuerdos de pago con las Empresas Municipales.



-Para acceder a esto, las personas se pueden acercar a uno de los diferentes centros de atención local o a un CALI.



-También pueden llegar a acuerdos comunicándose a la línea de atención al cliente (117) o por los canales virtuales de Emcali.