'Cali Inteligente', el proyecto de empresa mixta que fue propuesto por el alcalde Jorge Iván Ospina, se hundió este jueves durante su primer debate en el Concejo.



Este proyecto, que había sido rechazado por varios sectores de la ciudad y por algunos concejales, buscaba crear una nueva empresa a la que se le adjudicaría el manejo de algunos componentes tecnológicos, como la semaforización inteligente y las cámaras de seguridad privada.



Según detalló la asesora de Cali Inteligente, Marcela Patiño, este pretendía asumir la administración y operación del alumbrado público, liderado por las Empresas Municipales de Cali, Emcali, desde 1997.



"¡Se hundió el proyecto Cali Inteligente! La ciudadanía rechazó la creación de la nueva empresa y la entrega de los recursos del alumbrado público a perpetuidad. El mensaje es claro, no más empresas de papel", comentó la concejala Diana Rojas al finalizar el debate.



La decisión fue celebrada por varios sindicatos de trabajadores, quienes en la mañana de este jueves habían adelantado un plantón como forma de protesta a esta proposición que, según consideraban, iba a perjudicar las actividades que desarrolla Emcali.



"Compañeros de Empresas Municipales de Cali , gracias por su apoyo. Gracias por acompañar el proceso y volver a la lucha, que no se nos ha olvidado y hacer posible que este proyecto se haya hundido que era nefasto para Emcali y la comunidad", dijo David Vargas, presidente de Sintraemcali.



Además de Diana Rojas, otros concejales de la ciudad también habían mostrado su descontento con este proyecto de Ospina, pues aseguraban que lo que se buscaba era entregarle $142.000 millones a esta empresa.



"El proyecto se muere en esta vigencia y si la administración municipal vuelve a presentarlo, se recibe en la comisión con la condición de realizar un estudio con tiempo. Tanta plata, tanta expectativa y tan transcendental para Cali, no puede tener un estudio de dos semanas", manifestó el concejal Fernando Tamayo.



Entre tanto, a través de sus redes sociales el alcalde Ospina se refirió al hundimiento de la propuesta y aseguró que esta decisión "condena a la capital del valle al atraso tecnológico".



"Decirle No a Cali Inteligente es realmente mezquino y es condenar a nuestra ciudad al atraso tecnológico, solo producto de una mentalidad q quiere mantener la mediocridad y no dar el salto tecnológico. Debemos insistir y hacer pedagogía de los alcances que tiene esta estrategia