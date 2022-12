Profesor de Univalle acusado de abuso sexual asegura que es inocente

Luego de que la investigadora de la Universidad Nacional Salomé Burbano Delgadillo denunciara que habría sido abusada sexualmente por Luis Alberto Pérez Bonfante, directivo y profesor de la Universidad del Valle, el docente se pronunció.



Según Burbano, los hechos habrían ocurrido en la noche del viernes 14 de octubre y la madrugada del sábado 15, al sur de Cali. Ese fin de semana viajó a la ciudad para presentar un libro que escribió junto a otras personas, entre ellas Pérez.



Además, la mujer aseguró que luego de la presentación del libro salieron a cenar y, posteriormente, ella y cuatro personas más celebraron en la discoteca La Topa Tolondra.



“Después de unos tragos no me acuerdo de absolutamente nada más. Solo recuerdo que al día siguiente amanecí en un lugar desconocido, no tenía mi celular, tampoco mi ropa y solo estaba con ropa interior. Estaba completamente desconcertada y con miedo”, le contó a El País la investigadora.



Frente al relato de Burbano, el docente dio a conocer un comunicado en el que desmiente esta versión. "Los hechos de los que me acusa la Sra. Irene Salome Burbano Delgadillo en el video ampliamente difundo en redes sociales y medios de comunicación, jamás ocurrieron. Esto quedará demostrado en las instancias legales pertinentes y la Sra. Irene Salome Burbano Delgadillo tendrá que hacerse responsable de las consecuencias penales y civiles del caso", dijo.



"Dado que la Sra. Irene Salome Burbano Delgadillo me acusa de la comisión de gravísimos delitos, tengo la absoluta convicción de que el escenario para dirimir este asunto son los estrados judiciales y no las redes sociales ni los medios de comunicación. Ante las autoridades pertinentes presentaré las pruebas que demuestran mi inocencia y, la comisión de varios delitos, entre ellos injuria y calumnia, cometidos por la Sra. Irene Salome Burbano Delgadillo", añadió Pérez.



Incluso, el hombre señaló a la investigadora como única responsable de lo que pueda sucederle, pues ha recibido amenazas luego de que ella hiciera pública su denuncia.



"En razón a amenazas que he recibido, hago responsable a la Sra. Irene Salome Burbano Delgadillo por los eventuales atentados contra mi vida derivados de su declaración infame. Condeno enérgicamente todos aquellos pronunciamientos, con especial ahínco los provenientes de autoridades institucionales, a través de los cuales se ha prejuzgado y se ha violentado el debido proceso, la presunción de mi inocencia y el derecho a mi buen nombre. Esto además constituye una presión indebida sobre los operadores de justicia", señaló el hombre.



Entretanto, los estudiantes de la universidad anuncian que este miércoles 7 de diciembre, adelantarán un plantón en el edificio de administración central de la sede Meléndez, para exigir que este docente sea apartado de su cargo.