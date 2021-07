"Prefiero un concierto en Puerto Rellena a que haya agresiones de piedras y gases": Ospina

Álvaro José Carvajal Vidarte

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se refirió este miércoles a los distintos comentarios y críticas que se generaron en la ciudad a propósito de las aglomeraciones que se presentaron el fin de semana.



En medio de la difícil situación sanitaria que vive la capital del Valle por el covid-19, el pasado viernes y sábado se adelantaron dos eventos masivos que no contaban con los permisos requeridos de la Alcaldía: la reunión de hinchas del América en el puente de la Autopista con 23 y el concierto de varios artistas en Puerto Rellena, respectivamente.



"No contaban con permiso de la Alcaldía, pero sí prefiero que en Puerto Rellena estén adelantando un concierto y no estemos bajo la agresión de las piedras, de los gases, de las tensiones como se tenía ocho días atrás. De alguna manera, dar paso a una manifestación cultural es mucho mejor que el bloqueo, la agresión y la muerte", aseguró al respecto el mandatario local a Caracol Radio.



Y subrayó: "quisiera solamente pedir paciencia, y entender que si pudiésemos tener paciencia, podemos estar más tranquilos. En cuanto a Puerto Rellena, toda la Comuna 16 sabe que tuvimos dos meses de agresiones violentas. Si eso se traslada a un concierto, lo podemos aceptar".

Lea además: Concejal pidió judicializar a organizadores de eventos masivos del fin de semana



Además, el domingo se llevó a cabo la marcha del Orgullo Lgbtqi+ la cual, aunque no requería ningún tipo de permiso especial, encendió las alarmas por la gran cantidad de asistentes que se aglomeró en medio del recorrido, entre el Parque de las Banderas y el Bulevar del Río.



"No estoy de acuerdo con las grandes manifestaciones, pero hay personas que tienen una conducta que está muy asociada a la reivindicación de sus derechos. La marcha de orgullo 'gay' es una marcha que tenían planificada, priorizada, y por más que insistimos en los temas de covid-19 y lo más que insistimos en la dificultad del encuentro, que no debería desarrollarse, ellos decidieron adelantarla", explicó Ospina.



El Alcalde pidió y mayor responsabilidad a los organizadores de las movilizaciones, ante el alto número de contagios de covid-19 y la escasa disponibilidad de Unidades de Cuidados Intensivos, UCI.

"Hay que reparar la fractura social"

A propósito del proceso de recuperación de Cali luego de las distintas afectaciones generadas durante la movilización, Ospina hizo énfasis en la necesidad de trabajar en la recuperación del tejido social.



"El paro se nos ha llevado una construcción ciudadana y cívica que durante muchos años se ha tejido y también (ha provocado) unas fracturas muy grandes de carácter social entre estratos y entre nuestras comunidades más ricas y las comunidades indígenas, por ejemplo. Es necesario reconstruir esos procesos", aseveró.



Y subrayó: "me preocupan las estaciones del MÍO, me preocupa un CAI incendiado, pero lo que más me preocupa la fractura de nuestro proceso cultural y social. Esa fractura hay que recuperarla, y es necesario hacerlo ya (...) Lo más importante es que nos logremos identificar y vivir en biodiversidad, multiculturalidad, pluralidad".



Ospina también habló de la advertencia del Ministro de Defensa, Diego Molano, sobre el riesgo de que ocurran actos vandálicos en ciudades capitales el próximo 20 de julio, día para el que se han convocado movilizaciones.



"El ministro nos señaló que hay información de inteligencia, que nos debemos preocupar con respecto al 20 de julio en las principales capitales del país y nos convocó, cosa que me parece muy importante, a que desde ahora se tomen medidas para evitar hechos dolorosos, vandálicos y siniestros ese día", dijo el Alcalde de Cali.