Pese a negativa de la Alcaldía, este sábado realizaron concierto en Puerto Rellena

Valentina Rosero Moreno

A pesar que la Alcaldía de Cali había advertido que en la ciudad no había autorización para que se realizaran eventos masivos, este sábado en el sector de Puerto Rellena la ciudadanía se congregó en un concierto que, desde hace varios días, había sido convocado por redes sociales.



Desde el mediodía de este sábado en el lugar se realizó el evento que denominaron 'Sonidos de sanación, transformación y lucha', y en el cual participaron más de 20 artistas locales y nacionales, entre ellos Adriana Lucía, Doctor Krápula, La Mambanegra y César López.



Aunque el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler, ya había indicado que en la ciudad estas "expresiones populares, por el tema del covid, no son permitidas", en Puerto Rellena se realizaron varias actividades que llevaron a que los ciudadanos estuvieran aglomerados.





En videos difundidos por redes sociales se evidencia cómo, pese a la complicada situación por el aumento de casos de covid-19 que vive Cali, un gran número de personas se reunió en el lugar sin usar tapabocas y sin distanciamiento.



Lea además: Marchas, pintatones y conciertos de este fin de semana no están autorizados: Alcaldía



Incluso, con relación a la convocatoria de este concierto, que se dio cuando en los últimos días en Cali se ha registrado un aumento en las muertes por covid-19, el Secretario ya había hecho un llamado al autocuidado y al uso de las medidas de bioseguridad.



"Recordamos el tema de los protocolos, la gran cantidad de UCI que están ocupadas, el poquito manejo que tenemos, y hacemos un llamado a la responsabilidad de las personas para cuidarse y autocuidarse en el tema del covid", comentó.



Cabe recordar que, a pesar de no tener permiso, en la noche de este viernes en la ciudad un grupo de hinchas del América ya había realizado un evento masivo en la Autopista Suroriental con Calle 23.



Durante ese acto, los seguidores del equipo rojo llevaron a cabo la 'inauguración' de una intervención que denominaron 'Villa Diablo', en la que pintaron grafitis alusivos al equipo de fútbol debajo del puente.



Sobre estos eventos, el Secretario de Seguridad había anunciado que este tipo de actos se podrían realizar más adelante, pero que, por ahora, "cualquier tipo de actividad que se vaya a realizar en la ciudad debe tener un permiso".



"Tal vez más adelante, cuando los ánimos estén menos caldeados, cuando se haya dado una reincorporación de nuestra Policía en los entornos. Cuando haya mayor control institucional en los territorios, podríamos hacer actividades de mutuo acuerdo y no tratar de generar mensajes equivocados", dijo Soler.