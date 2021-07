En abierto desafío a la Alcaldía, hinchas del América de Cali crearon enorme aglomeración

Valentina Rosero Moreno

En medio del peor momento de la pandemia de Covid-19 Cali experimentó en la noche de este viernes una nueva y gigantesca aglomeración ciudadana, por cuenta de una multitud de hinchas del América de Cali que decidió congregarse en el sector de la Autopista Suroriental con Calle 26, en un abierto desafío a las autoridades locales.

Pese a que la Alcaldía había advertido que no había autorización para ningún acto o evento que implicara multitudes, los hinchas siguieron con su convocatoria para inaugurar lo que ellos llamaron una intervención del puente vehicular de ese sector de la ciudad, cuya estructura fue pintada en los últimos 20 días con múltiples mensajes alusivos a ese equipo de fútbol, actividad que también se hizo de forma ilegal.

La red de semáforos de ese sector estaba dañada desde los disturbios que se dieron en los últimos dos meses, sin que hasta la fecha las autoridades hayan dispuesto ningún operativo para controlar el tráfico vehicular en la zona.



Debido a ello, en los últimos 20 días, por cuenta de la acción de los hinchas del América de Cali, los vehículos que transitan por la zona quedaron expuestos a una enorme red de personas que pedían dinero para regular el paso.

También se denunciaron varios casos de robos a transeúntes que pasaban por dicha zona del barrio Las Acacias y consumo de alucinógenos.

En video difundidos en la noche de este viernes en redes sociales se observa a una enorme multitud de hinchas aglomerados en el sitio, con cánticos, banderas, quema de pólvora. En los videos difundidos por los mismos hinchas se evidencia que muchos no usaban tapabocas, pese al grave panorama de casos de covid-19 que vive Cali.



Esta es la situación en dicho sector. Desde hace varias semanas, seguidores del equipo rojo vienen pintando el lugar con imágenes alusivas al América de Cali. Además, se había anunciado una "inauguración" del lugar, la cual no estaba autorizada por las autoridades. pic.twitter.com/SmoeyZIeyt — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) July 3, 2021



Lea además: Marchas, pintatones y conciertos de este fin de semana no están autorizados: Alcaldía



Andrés Barrios, vocero de la fundación Barón Rojo Sur, le había dicho a El País esta semana que en el lugar realizaron "una recuperación de espacio. Esto prácticamente es la casa de los habitantes de calle, es un orinal (...) Quisimos hacer una intervención en este lugar, una recuperación de espacio. No solamente es la pintada de los murales, vamos a construir un gimnasio al aire libre".



El secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler, había indicado en la tarde de este viernes que "las jornadas de movilización ciudadana y la ‘pintatón’ de espacios públicos en la ciudad, anunciadas por las redes sociales para los próximos días, no cuentan actualmente con permisos de la Secretaría de Seguridad y Justicia Distrital y tampoco se prevé el acompañamiento de la Policía Metropolitana y el Ejército Nacional".



El funcionario fue enfático en señalar que “quien debe pintar la ciudad es la Alcaldía", y agregó que "cualquier tipo de actividad que se vaya a realizar en la ciudad debe tener un permiso, incluidas las marchas".



Lea también: Concejales cuestionan ausencia de autoridades en puente de Autopista Sur con Calle 26



La iniciativa de los hinchas del equipo rojo también había sido criticada por concejales de la ciudad, quienes no estuvieron de acuerdo con que esta se desarrollara sin tener el permiso de la Dirección de Planeación de la Alcaldía.



El concejal Juan Martín Bravo opinó que "el espacio público debe respetarse y para eso existen unos criterios que los define la Alcaldía y hoy no podemos saltarnos la normatividad porque a futuro deja un precedente que cualquier persona puede hacer lo que de la gana".

Pese a esas advertencias de las autoridades, la barra Barón Rojo, que decidió pintar el puente sin tener la autorización debida, siguió adelante con la convocatoria a a la aglomeración que se dio desde las primeras horas de esta noche.

Muchos ciudadanos residentes en el sector han advertido en redes sociales el temor de que, a partir de hoy, ese sector se convierta en escenario de desmanes como los que se registraron hace dos meses en la zona aledaña de La Luna, donde gran parte del comercio fue destruido o tuvo que ser cerrado por acciones vandálicas.

El Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, reconocido hincha del América de Cali y a quien muchos sectores de la ciudadanía le cuestionan su falta de acción para evitar que la ciudad sucumba ante las vías de hecho, ha permanecido hasta ahora en silencio frente al desafío de los barristas a las autoridades.

La situación se presenta en medio de un crítico panorama de salud, por cuenta de la pandemia de Covid-19.



Este viernes el Valle del Cauca reportó 2727 nuevos casos de covid-19 y, además, rompió el récord de muertes a causa de esa enfermedad luego de reportar 84 fallecimientos.



Tan solo en Cali 40 personas murieron por coronavirus.