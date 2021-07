Critican ausencia de las autoridades en puente de la Autopista Suroriental con Calle 26

Natalia Moreno Quintero

Como un sitio tomado por la delincuencia califican concejales de Cali la parte baja del puente de la Autopista Suroriental con Calle 26 donde, según ellos, han aumentado los casos de robo y denuncian la existencia de peajes urbanos ilegales.



Una de las voces que cuestiona la ausencia de las autoridades en este punto del barrio Las Acacias es Roberto Ortiz, cabildante que compartió en su cuenta de Twitter un video en el que se aprecia al momento en que un ciudadano es abordado por dos personas que lo despojan de sus pertenencias.



Fernando Tamayo, también concejal de Cali, manifestó en la plenaria de este jueves 1 de julio que "aunque ya no hay bloqueos en las vías como en días anteriores, cada que los desadaptados les da por tomarse zonas de la ciudad, lo hacen sin problema. Con el daño de los semáforos, nos resultaron agente de tránsito de civil que se toman los cruces y dan vía a cambio de pagarles por esa función".



Frente a esto puso como ejemplo la intersección de la Autopista Suroriental con Calle 26, bajo el puente vehicular, donde -aseguró- un grupo de personas "paran los carros y le piden cuota para que puedan transitar. Si la gente se niega a pagar, no los dejan pasar. Entonces, no es un bloqueo sino peajes urbanos de gente que no debería estar regulando el tráfico".

En la 23 con autopista sur oriental, lugar donde el puente fue bautizado como villa diablo, sitios tomados por la delincuencia. pic.twitter.com/NvEtJR69if — Roberto Ortiz (@robertoortizu) July 2, 2021

El concejal Roberto Rodríguez hizo un llamado al comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Juan Carlos León, para que aumentos los controles en las vías principales, los cuadrantes, los parques y semáforos, pues la delincuencia tiene agobiados a todos los caleños.



"Los ladrones tienen azotados a todos los barrios de nuestra ciudad (...) Hoy los delincuentes se mueven como Pedro por su casa, portando armas, parrillero hombre sin ningún tipo de control. Alcalde, señor comandante de la Policía Metropolitana, hay que darle un alto a esta anarquía y a esta pérdida del orden público en nuestra ciudad", dijo.

Hinchas del América dicen que hacen intervención de espacio público

Además de los casos de inseguridad denunciados en el sector de la Autopista Suroriental con Calle 26, un grupo de hinchas del América de Cali ha pintado grafitis en la parte baja del puente vehicular, en lo que han denominado una intervención para la recuperación de este espacio público.



Andrés Barrios, vocero de la fundación Barón Rojo Sur, le dijo a El País que lo que están haciendo es "una recuperación de espacio. Esto prácticamente es la casa de los habitantes de calle, es un orinal (...) Quisimos hacer una intervención en este lugar, una recuperación de espacio. No solamente es la pintada de los murales, vamos a construir un gimnasio al aire libre".



Esta iniciativa también ha sido criticada por no contar con el permiso de la Alcaldía de Cali, como fue indicado a este medio de comunicación por la Dirección de Planeación.



El concejal Juan Martín Bravo opinó que "el espacio público debe respetarse y para eso existen unos criterios que los define la alcaldía y hoy no podemos saltarnos la normatividad porque a futuro deja un precedente que cualquier persona puede hacer lo que de la gana".