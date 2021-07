Concejal pidió judicializar a organizadores de eventos masivos del fin de semana

Valentina Rosero Moreno

Ante la negativa de la ciudadanía a acatar las medidas de la Alcaldía que no permitían la realización de eventos masivos este fin de semana en la ciudad, el concejal Fernando Tamayo hizo un llamado a las autoridades para que judicialicen a los organizadores de estas actividades.

En la plenaria del concejo de este martes, el Cabildante se refirió a las actividades que se llevaron a cabo este fin de semana en Cali, entre ellas el evento de los hinchas del América y el concierto de Puerto Rellena, y pidió que los responsables de estos sean investigados.



Durante la plenaria, en la que estaba presente el Secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler, el concejal Tamayo aseguró que los organizadores de estos eventos incurrieron en una violación al Código Penal y, por ende, deben recibir una sanción.



"Está claro quiénes convocaron y propiciaron este tipo de eventos, por eso no hay excusa para no aplicar el Artículo 368 y enviar un mensaje certero y firme de que esta Administración está velando por la salud de los habitantes de la ciudad", indicó.



Además, mencionó que el incumplimiento de la norma de unos pocos termina afectando a toda la ciudadanía. "Me preocupa que se es complaciente con este tipo de aglomeraciones, pero las consecuencias seguramente van a ser que tendremos que cerrar la ciudad y emprender acciones restrictivas para los que cumplen la norma", dijo.

Lea además: Balance positivo en operativos de control en Cali este fin de semana; preocupa indisciplina



Manifestó que es necesario que las autoridades garanticen que este tipo de eventos no se realicen por ahora en la ciudad, porque de no hacerlo probablemente será el sector nocturno quien tendrá que pagar las consecuencias.



Además, aseguró que quienes han convocado a este tipo de actividades no se conduelen con la economía y salud de los ciudadanos porque al no cumplir las advertencias de la Alcaldía se presenta la misma situación de otros picos que lleva a que se apliquen medidas más estrictas que afectan a toda la ciudad.



Lea también: "No estaba permitida, pero tratamos de evitar confrontación", Alcaldía, sobre aglomeración de hinchas



"Todas estas razones llevaron a la Alcaldía a tomar medidas de pico y cédula para controlar aforos en los establecimientos comerciales y toque de queda en la madrugada; unos pocos cumplen y otros, como en el caso del concierto de Puerto Rellena o el evento en el puente de 'Villa Diablo', incumplen".



El concejal finalmente agregó que las consecuencias de la realización de los eventos de este fin de semana se verán en 15 días. "Este tercer pico, por cuenta de la mala conducta de unos, parece de nunca acabar y lo que es más grave, afectando la economía local", precisó.