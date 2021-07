Lo que dijo la Alcaldía ante las críticas por la aglomeración de hinchas del América

Álvaro José Carvajal Vidarte

La Alcaldía de Cali se pronunció ante las distintas críticas ciudadanas luego de que un grupo de hinchas del América realizara el viernes un evento masivo que no contaba con autorización de la administración, en medio de la crítica situación sanitaria que vive la ciudad.



Los integrantes de la barra Barón Rojo Sur se reunieron en el puente de la Autopista Suroriental con Calle 23 para hacer la 'inauguración' de una intervención que denominaron 'Villa Diablo', en la que pintaron una serie de murales alusivos a la barra y al equipo rojo en la estructura del paso a desnivel.



"Es un tema de una expresión social y cultural. Resaltar que no hubo bloqueos, solo hubo unas manifestaciones. Se llegó con la secretaría de Salud, algunas personas de espacio público, se les hizo correr para que no estuvieran sobre la T y se les llamó la atención también sobre la aplicación de los protocolos (de bioseguridad), se les entregaron bastantes máscaras y se les dio bastante alcohol", indicó Carlos Javier Soler Parra, secretario de Seguridad y Justicia de Cali.

Y subrayó: "se les dijo que no estaba permitido. No tenían permiso, pero tratamos de evitar la confrontación e hicimos lo que está en los protocolos de mediación. Llegó un personal de la secretaría de Paz, trató de mediar y simplemente desocuparon el sector después de estar un rato de estar ahí".



El secretario recordó que este tipo de eventos y aglomeraciones se debe evitar ante la crítica situación que vive la ciudad por cuenta del covid-19, que ya deja más de 226 mil contagiados y 5.903 fallecidos.



"(Son) expresiones populares que en este momento, por el tema del covid, no son permitidas", subrayó.



Indicó además que hubo un "comportamiento aceptable" por parte de los hinchas que estuvieron en el sitio, y adelantó que, tras una concertación con las personas del sector, la Policía instalará un CAI móvil en el sitio.

Nuevo evento masivo sin autorización este sábado

A pesar de las advertencias de las autoridades, para este sábado hay programado un nuevo evento masivo, esta vez en el sector de Puerto Rellena.



Se trata de un concierto convocado para las 12:00 m en el que aparecen agendados varios artistas nacionales, entre ellos Adriana Lucía, Doctor Krápula, La Mambanegra y César López. El evento no cuenta con permisos por parte de la Alcaldía.



"Son expresiones sociales que sirven para estabilizar el territorio y de pronto desahogar algunos sentimientos. Claramente, si no tiene permiso la Alcaldía no se pronuncia hasta el momento del evento", indicó el secretario Soler.



El funcionario enfatizó: "recordamos el tema de los protocolos, la gran cantidad de UCI que están ocupadas, el poquito manejo que tenemos, y hacemos un llamado a la responsabilidad de las personas para cuidarse y autocuidarse en el tema del covid".