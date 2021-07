Críticas a concejal del Polo por comentario sobre vandalismo contra el MÍO, ¿qué dijo?

Valentina Rosero Moreno

Varias críticas ha generado un comentario de la concejal Ana Erazo, del Polo Democrático, sobre los hechos vandálicos que dañaron la infraestructura del sistema MÍO, pues relaciona la destrucción de las estaciones con el supuesto cansancio de la "juventud" con el sistema de transporte.

Su comentario se dio en la sesión plenaria del jueves 1 de julio, en la que se hacía control político a Metrocali, y durante la cual se expuso la afectación a la infraestructura del sistema MÍO durante el paro nacional y la dura situación financiera de la entidad gestora del sistema de transporte.

"Pues por qué no pensamos qué fue lo que llevó a esa juventud a irse en contra del sistema de transporte masivo. ¿No será que hay algo detrás de esto?, ¿no será que la gente también estaba cansada del MÍO? y que hoy veamos este tipo de situaciones como lo que estamos viendo, en lo que se plantea de las estaciones vandalizadas. Incluso la resignificación que muchos de los jóvenes le dieron a esas terminales del MÍO", dijo durante su intervención.

"El Masivo no le respondía ni resolvía la movilidad a la gente y por eso se aumento el transporte informal. Por eso también la juventud se fue en contra del Masivo, la expresión es clara la gente estaba cansada de ese mal servicio", afirmó la Concejal Erazo Ruiz.

Dijo también que el sistema masivo no le resolvía la movilidad a los caleños antes del paro nacional: "el masivo incluso antes no le resolvía a la gente y esa es la razón por la que hoy hay un transporte informal, porque los operadores no cumplían las necesidades de la gente".



Su comentario despertó diferentes críticas, pues la concejal relaciona a los jóvenes manifestantes con la vandalización del sistema MÍO.

Cabe recordar que durante los problemas de orden público que se dieron en el marco del paro nacional, las estaciones del sistema masivo MÍO fueron incendiadas, vandalizadas y desvalijadas. Según Metrocali, las afectaciones son del 90% de las 55 estaciones y seis terminales del sistema.

Tales daños tienen al MÍO funcionando a media marcha y sumido en una crisis que agravó su ya difícil situación financiera, por lo que el Concejo ha debatido sobre el complejo panorama.

En redes, los comentarios no se hicieron esperar contra las declaraciones de Erazo.

"¿Se imaginan que los caleños le prendiéramos fuego al Concejo de la ciudad porque nos parece que los concejales no hacen bien su trabajo? Pues esa es la lógica absurda de esta concejal Ana Erazo del

@PoloDemocratico Aprueban el ataque al pueblo que dicen defender. Absurdo", escribió en Twitter la usuaria Diana Manrique.

En esa misma red social, Juan Castilla @jCastillaO, dijo "No concejala, al MIO no lo destruyó la juventud y el movimiento social. Lo destruyó la delincuencia organizada que tiene intereses en el transporte informal y otros".

"No creo que eso sea justificación para que incendiaran los buses y las estaciones,nos afectaron a muchas personas y yo se que el servicio del Mío no es muy bueno pero no por eso justifico lo que hicieron", dijo @ArangonMarcy.

"Pero yo mire saquear compra ventas también mire robar supermercados y lo peor ví cobrar para dejar pasar la gente. Eso también es inconformismo???", escribió en la misma red @robinson_tifalu.