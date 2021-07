Balance positivo en operativos de control en Cali este fin de semana; preocupa indisciplina

Álvaro José Carvajal Vidarte

Un balance mayoritariamente positivo entregaron las autoridades de los operativos de control realizados durante este fin de semana en la ciudad, con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas para prevenir el contagio de covid-19



El subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) de Cali, Jimmy Dranguet, destacó que los funcionarios de la dependencia estuvieron desde viernes adelantando las respectivas visitas.



"Muchos comerciantes se han comportado bien y cada vez más de ellos se suman a la estrategia de proteger la vida, cumpliendo los protocolos de bioseguridad", destacó Dranguet.



Sin embargo, informó que en la ciudad "vimos varios actos de indisciplina social. En Cali se realizaron este fin de semana varios eventos sin permiso de la autoridad, incumpliendo todos los protocolos de bioseguridad e incumpliendo la normatividad vigente frente al covid".

Mencionó, dentro de estos casos, el concierto que se realizó en Puerto Rellena el pasado sábado y las aglomeraciones que se presentaron en el marco de la marcha del Orgullo Lgbtiq+, en sitios de la ciudad como el Parque de las Banderas y el Bulevar del Río.



"Hubo afluencia masiva de personas a los establecimientos nocturnos. Nuestros equipos estuvieron allí, verificando el cumplimiento de los protocolos. Hay que celebrar que muchos empresarios dan cumplimiento a los mismos, pero los ciudadanos se siguen comportando con indisciplina y eso da al traste con todas nuestras estrategias de cuidar la vida", indicó el funcionario.

Se revisaron medidas de #bioseguridad, aforo, señalética instalada y permisos para su operación. Se hicieron recomendaciones correspondientes.



Aseveró además que "varios establecimientos, en las noches de viernes, sábado y domingo, incumplieron con el horario: a siete de ellos se les llamó la atención por trabajar después de la 1:00 a.m. Los mismos ya fueron citados a las diferentes inspecciones de Policía y revisaremos la sanción que se le puede imponer a estos negocios".



Finalmente, el subsecretario hizo un llamado "al autocuidado, a la responsabilidad. Los caleños como clientes deben ayudarle a los comerciantes a que se reactiven, empleando buenos comportamientos, autorregulación, autocuidado y utilizando las medidas de bioseguridad. Si los clientes que van a esos sitios no ponen de su parte, no podemos avanzar en la reactivación económica".