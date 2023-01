Precios de los alimentos podrían seguir subiendo por cierre de la Vía Panamericana

La emergencia que se vive en Rosas, Cauca, donde los deslizamientos de tierra no solo afectaron a familias de varias veredas de la zona, sino que provocaron el cierre de la vía Panamericana, podría tener impacto también en los precios de los alimentos.



Más del 40% de la comida que se consume en Cali y la región proviene de Nariño, alrededor de 1300 toneladas de alimentos, en promedio, que ingresan cada día de mercado a la Central de Abastecimiento del Valle, Cavasa.



No solo es papa, también cebolla, zanahoria, leche, incluso algunas frutas vienen de esta zona, por lo que se teme que la falta de comunicación, vía terrestre, generará más presión al costo de los alimentos.



Óliver Medina, jefe de Precios de Cavasa, explicó que en el mercado de ayer ya se sintió la reducción de la oferta, pues entró el 82 % de la carga esperada. Esto impulsó algunos precios al alza, sobre todo por el incremento en los fletes del transporte. “Algunos pudieron llegar porque tomaron la vía Mocoa-Pitalito, Popayán, una ruta más larga que puede durar 24 horas o más y que representa mayores costos de transporte”, comentó Medina.



Aún así, agregó que la situación no fue más compleja porque muchos productos se suplieron con la oferta que viene de Cundinamarca, por lo que algunos alimentos subieron de precio, como la papa, pero otros bajaron. “Pero si no hay soluciones al transporte, van a subir los fletes”.



El economista y empresario Carlos Andrés Pérez comentó que no solo Cali está afectada, sino también Nariño, departamento que recibe del Valle alimentos procesados, los cuales, incluso, llegan al norte de Ecuador.



“La actual coyuntura generará una presión adicional en la inflación de alimentos y bebidas en la medida en que las alternativas de transporte de estos productos, bien sea por vía terrestre, aérea o marítima implica mayores costos o mayores tiempos de espera para empresarios y comerciantes”, dijo.



Agregó que no se debe perder de vista que esta situación afecta a diversos sectores, incluso de la construcción y prestación de servicios. “En nuestro caso, actualmente tenemos paralizados dos proyectos de infraestructura tecnológica para una entidad del Gobierno Nacional y de una empresa privada”, afirmó Pérez.



La mayor urgencia se presentará en el traslado de pacientes, medicamentos e insumos médicos, pues el Valle del Cauca y norte del Cauca son los principales proveedores de estos productos para Nariño.



Los productores de leche, agremiados en Asoleche, le pidieron al Gobierno examinar si es posible usar la vía por la frontera ecuatoriana vía Rumichaca, entrando por la Hormiga - Popayán - Caloto para poder transportar la producción represada.



Se calcula que desde Nariño salen a diario 364.000 litros de leche provenientes de 23.000 pequeños productores, con lo que se abastece el territorio nacional. El problema es que la leche debe procesarse de manera rápida y no se puede almacenar muchos días.



Ayer la ruta que estaban usando algunos transportadores por Mocoa-Pitalito estuvo bloqueada por el incremento en el tráfico. Asimismo, colapsó la ruta que estaban utilizando por las poblaciones de Sucre-La Sierra-Rosas.



Por otra parte, para reducir el costo del pasaje aéreo, la Aerocivil estableció una tarifa cero por conceptos de la tasa aeroportuaria nacional, derechos de aeródromo, estacionamientos y servicio de protección al vuelo nacional.



La medida, que cobija a los aeropuertos de Pasto, Popayán, Ipiales y Tumaco, va hasta el 30 de enero.



Aerolíneas como Latam informaron que darán flexibilidad a los pasajeros afectados por el cierre de la Panamericana. Esto implica permitir cambios de fecha, de vuelo, de destino o pedir la devolución de su pasaje, sin penalidades. Esta empresa fijó, durante la contingencia, una tarifa máxima de $799.000 por trayecto para viajes a Pasto.