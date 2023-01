Voces a favor y en contra se han manifestado por medio de las redes sociales, tras el video realizado por un conductor del MÍO que porta un arma de fuego, y en el que afirma que la lleva dentro del bus para, supuestamente, accionarla en caso de que delincuentes intenten atentar contra la integridad de él o los pasajeros del masivo.



Tras la repercusión de la grabación, las autoridades se pronunciaron al respecto, pues por medio de las redes sociales, usuarios afirmaron que estos casos se presentan debido a la inseguridad que se vive dentro del MÍO, en el cual ocurren el 35% de los casos de hurtos en Cali.



El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, coronel José Daniel Gualdrón, afirmó que agentes de inteligencia están “realizando la investigación y hablando con la Fiscalía para establecer las acciones que podemos tomar por el comportamiento de este conductor, pues no es el más adecuado”.



“Hemos venido haciendo un acompañamiento a todas las rutas del MÍO, las estaciones y corredores viales. Tenemos investigaciones abiertas ante los hurtos que se están presentando con el fin de garantizarle a los conductores y usuarios del sistema la seguridad. Sin embargo, esto no justifica que los conductores o usuarios tomen esas acciones por cuenta propia, pues para eso está la autoridad”, aseveró Gualdrón.



Horas más tarde de esta declaración, el conductor autor del video pidió excusas públicas y explicó que el arma que aparece en la grabación es de juguete, que la encontró dentro del bus y que el video es de “recocha”, pues lo había enviado a un grupo de conductores del sistema y uno de estos integrantes lo viralizó.



“El sábado yo recibí el bus y me encontré el arma de juguete en la parte de atrás, hice este video y lo envié a un grupo de recocha que tenemos. Me estoy viendo perjudicado por esto, le pido disculpas a la comunidad, no lo hice con intención de amenazar a nadie, era recocha, no sé quién lo envió”, dijo el conductor.



El problema de la inseguridad para los conductores del MÍO no es algo nuevo, pues en dialogo con El País, uno de estos funcionarios relató que mientras cumplía su labor, fue amenazado con armas blancas por hombres que se habían colado dentro del bus.



“Unos hombres se subieron por la parte trasera del bus, los fui a bajar y me amenazaron con arma blanca, la misma gente me decía: ‘Deja que esto no es tuyo, déjalo que se pase’, ¿Cómo hace uno para defenderse?, yo no volví a hacer nada”, aseguró el conductor.



Ante esta problemática, el experto en seguridad Luis Felipe Barrera, afirmó que los sistemas de transporte público tienden a concentrar delitos como el hurto a personas o celulares, además de problemas de intolerancia.



Para Barrera, debe ser prioridad el “generar estrategias de prevención del delito y fomentar la cultura ciudadana. El acompañamiento de la Policía es vital en puntos y horarios críticos, además se tiene que fortalecer la vigilancia privada y nunca incentivar el uso extendido de armas”.



Por su parte, el experto en seguridad, Andrés Galindo, afirmó que las autoridades deben hacer una debida presencia dentro del sistema pues, “si se registra uno de cada tres robos en la ciudad dentro del MÍO, una estrategia lógica para enfrentar el delito es poniendo a uniformados de la Policía dentro del sistema, sin embargo, llevamos meses en los que se anuncia el convenio de cooperación entre Metrocali y la Policía y hasta el momento no se ha firmado.