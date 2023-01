¿Será posible? Caleños esperan que las tarifas de energía bajen más este año

Las facturas del servicio de energía en Cali ya presentan una reducción, tal como se esperaba por las medidas tomadas, en octubre pasado, tanto por el Gobierno Nacional como por Empresas Municipales de Cali, Emcali.



El valor del kilovatio por hora se estableció, en promedio, sobre los

$ 770 en las facturas de este mes, lo que equivale a casi 70 pesos menos del valor de la energía antes de las reducciones, en septiembre del 2022.



Aunque este es un alivio para los hogares, ya algunas voces manifiestan que esta rebaja no sería suficiente ni se mantendría en el tiempo. Marvin Mendoza, director de Cali Cómo Vamos, entidad que hace un seguimiento a la variación en el valor de este servicio, aseguró que si la inflación continúa con las tendencias de los últimos meses al alza, es muy probable que los costos de los servicios vuelvan a subir.



“Las acciones tomadas por el Gobierno sí nos han permitido abaratar los costos de la energía, pero hay que ver qué más iniciativas se pueden impulsar a nivel nacional y desde la misma Emcali para que este y los otros servicios sean de calidad y cada vez más asequibles para la población”, comentó el analista.



A esta voz se sumó la del congresista José David Name, quien alertó que las tarifas de energía podrían tener un aumento del 40 % debido a que las generadoras hidroeléctricas, productoras de la mayoría de energía en el país, aumentaron el valor del kilovatio por hora en diciembre.



Esto a pesar que ya había sido firmado el Pacto por la Justicia Tarifaria con la Creg (Comisión de Regulación de Energía y Gas) y el Ministerio de Minas y Energía.



“El pasado 26 de noviembre, el precio registrado fue de $ 242,31 el kilovatio por hora; un mes después, el 26 de diciembre, alcanzó los

$ 440,08. Un incremento abusivo que roza los 200 pesos, y lo grave es que podrían llegar a subir el valor del kilovatio hasta el precio de escasez, ubicado en $ 945”, explicó Name.



El panorama muestra que el valor del servicio podría, incluso, subir más, por lo que desde Empresas Municipales de Cali aseguraron que no pueden prever una posible estabilidad, alza o disminución de las tarifas para los caleños, pues indicaron que esa decisión no la asume la entidad de manera autónoma.

Sin embargo, adelantándose a los posibles hechos, Carlos Arias, presidente en el Concejo de la Comisión de Entidades Descentralizadas, entre las que está Emcali, hizo una propuesta.



“La posibilidad de que mejoren los indicadores está en que Empresas Municipales se metan en el tema de la generación de energía, y por eso es tan importante toda la inversión que se pueda hacer en paneles solares y la producción a partir de energías limpias”, manifestó el concejal.



Arias Rueda soportó su propuesta en que a Emcali, como no genera su propia energía, le toca comprarla en el mercado, por lo que los precios están fluctuando constantemente.



“Además de eso, hay que adicionar que Emcali debe pagar unos impuestos sobre la compra, lo que se ve reflejado en el costo final que se le traslada al usuario”, agregó.



De esta manera, se espera que sean tomadas nuevas medidas que limiten el incremento de las tarifas o nuevos acuerdos que beneficien a los usuarios.



¿Cuál es el panorama en Cali?

En 2022, Cali registró el décimo mayor incremento anual en el precio de la energía eléctrica entre las 23 áreas metropolitanas del país, con un alza de 21,9 %, de acuerdo con cifras de Cali Cómo Vamos y el Dane. Es decir que si un caleño pagó $ 50.000 por su servicio de energía en diciembre del 2021, un año después, en diciembre del 2022, pagó por el mismo consumo $ 60.950.



Pero en el último mes del año la ciudad se ubicó por debajo de la media nacional en cuanto al aumento en el valor de la energía, que fue del

22,4 %. También disminuyó la variación porcentual que venía registrando en el mes de noviembre, cuando no solo tenía un incremento del 29,8 %, sino que también estaba 4,1 puntos porcentuales por encima del promedio nacional.



Sin embargo, Marvin Mendoza, de Cali Cómo Vamos, explicó que la disminución no se debe a que haya más energía en el mercado o a que las condiciones de inflación y costo de vida estén mejorando, sino que pasa netamente por las acciones del Gobierno.

A nivel nacional

Departamentos del Caribe son los que más han sufrido los aumentos en las tarifas de la energía.



Jhon Jairo Toro, gerente de la empresa Air-e, la cual opera en los departamentos del Atlántico, La Guajira y Magdalena, manifestó que el precio de la tarifa de energía podría tener un aumento en el 2023 cercano al 15 %.



En ciudades principales como Bogotá, cuyo incremento cerró el 2022 en 18,4 %, también se teme que pueda haber un repunte en los precios de la energía.